ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南科外溢買盤搶進學甲　最新重劃區地價看漲4成

▲台南市農業局動保處於學甲當地人潮眾多處懸掛大型宣傳看板，並製作新竹動保教育園區參訪影片，多面向的溝通，讓更多在地鄉親了解本案規劃內容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲東陽市地重劃，位於學甲市中心，目前地主同意比例已達過半，預計可在2029年底前完工。（圖／記者林悅翻攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市為加速溪北開發建設，繼永康、善化及下營多處公保地解編後，位於溪北地區的學甲也啟動東陽市地重劃，藉以活化商圈機能，目前地主同意比例已達過半，預計最快可在2029年底前完工，專家預估，重劃後地價最高有4成漲幅。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，市府近年在學甲投入許多資源興辦多項公共建設，包括中洲農地重劃區等農路改善工程去年已完工；投入2.09億元經費的動保園區也即將完工，東陽市地重劃接續啟動，該重劃區緊鄰學甲市中心，周邊土地多已開發，透過本次公設地解編市地重劃，可重新連結地區交通系統，擴大當地商圈發展腹地。

台南市地政局長陳淑美表示，該重劃區原都市計畫包含高中用地、停車場用地、公園用地、機關用地及市場用地，開發區總面積約7.35公頃，經檢討後採市地重劃方式開發，可提供約4.94公頃住宅區用地，已獲土地所有權人人數及其面積半數以上同意。

陳淑美表示，預計今年底前報核市地重劃計畫書、都市計畫發布實施作業後，明年第1季公告並啟動重劃作業，最快2029年底前完工。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南學甲東陽市地重劃區範圍。（圖／台南市地政局提供）

住商不動產台南麻豆加盟店店東郭峰誠表示，學甲人口不到3萬，周邊缺乏大型產業與就業支撐，買盤以在地人為主，現階段南科的外溢買盤多停在佳里、麻豆一帶，尚未擴展到學甲。

郭峰誠指出，東陽重劃區位於學甲市中心，附近就是學甲唯一的國中，區域土地行情依臨路狀況不同，大馬路旁可到10~12萬元，巷弄內多在6~8萬元上下，重劃完成後，預估地價會有2~4成漲幅。

目前區域新推案多以透天為主，透天總價動輒1300~1500萬元，近年開始出現建商改推華廈產品，單價約20萬元上下，因總價只要透天一半，也吸引不少在地首購族購屋。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

關鍵字：台南學甲重劃地價建設市地重劃溪北

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

島語、屋馬全來了！台中漢神4月開　新案單價驚見6字頭

南台灣百貨霸主漢神百貨北上插旗，「漢神洲際購物廣場」預計4月正式開幕，正好趕上母親節消費大檔，不僅漢神即將見客，七期「台中101」與高鐵特區「D-ONE第一大天地」也正如火如荼趕工中，三大商場同步推進，也替周邊房市鋪墊熱度。

23分鐘前

產業界建議公辦都更容積獎勵提高至1.5倍　換取青年優惠宅

在高房價與世代居住落差擴大的背景下，住宅政策如何兼顧市場機制與社會公平，成為產業與政策圈近期討論焦點。部分都市更新與不動產產業界人士提出建議，認為可評估於新制公辦都市更新案件中，提高容積獎勵上限至法定容積1.5倍，並搭配「青年優惠宅」及「跨街廓公辦都更、社宅可獨立管理」制度設計，使都市更新增值成果回流青年與全民共享。

37分鐘前

臥室也能賣？歐洲住房危機　年輕人買不起全戶「改買一間房」

歐洲住房危機越演越烈，年輕人為了尋求棲身之所，不得不接受各種奇特的非常規居住安排。在西班牙，現在甚至出現新創公司專門販售公寓內的「獨立臥室」；而在英國，開發商則推動朋友間合資買房的房貸方案。這些現象不僅凸顯了房價與薪資脫節的困境，更折射出歐洲年輕一代正陷入「越努力越窮」的集體焦慮。

56分鐘前

七期光環失靈？南屯房價飆漲46%　緊咬西屯單坪差5萬

西屯區為台中豪宅與房價的領頭羊，但實際上過去3年，以單元二、單元三及13期吸引眾多品牌建商挹注資源的南屯區，預售屋房價飆升46.1%，漲幅居三屯區之冠，專家認為，目前南屯區與西屯區的房屋均價落差已縮小至5萬元以內，展現出強大的追趕動能。

2小時前

雙薪400萬...「想買2800萬房」會太吃力嗎？內行一算：不會太辛苦

買房要選兩房還是三房？近日有女網友發文表示，她與男友皆在科技業任職，兩人年收入合計約400萬元。近期看中滿意的預售屋，卻在兩房與總價約2800萬的三房之間難以抉擇，所以想知道前輩的意見。對此，信義房屋專家認為，如果以月付的比例來看，買2800萬的三房應該不會太辛苦。

4小時前

南科外溢買盤搶進學甲　最新重劃區地價看漲4成

台南市為加速溪北開發建設，繼永康、善化及下營多處公保地解編後，位於溪北地區的學甲也啟動東陽市地重劃，藉以活化商圈機能，目前地主同意比例已達過半，預計最快可在2029年底前完工，專家預估，重劃後地價最高有4成漲幅。

4小時前

柯昇沛／台積電市值衝破50兆　房市新戰場「供應鏈地產」藏金

台積電近日股價屢創新高，跨越2千元整數大關，市值同步突破50兆元新台幣。當台積電市值突破新台幣50兆元，這不只是股價創高的事件，而是一場資本重新定價台灣產業地位的宣示。

5小時前

房市凍！全台10區「逆生長」　中和一生活圈交易量噴3倍

去年房市交易量大縮，但仍有少數區域逆勢走升，10大上榜區域全位於蛋黃區，新北市一舉奪下6區，第一名為中和遠東世紀廣場科學園區，交易量年增291%。統計結果顯示，房市寒冬中，市中心地段的抗壓性最為顯著。

2/27 14:00

台中舊城5區房市大洗牌　預售量集體跳水

受到央行信用管制及政府打炒房政策影響，台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。

2/27 12:00

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路聲太大」怒嗆：讓妳上報！她喊冤

「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）最近住進新買的房子，卻遇到令她很頭痛的事情，多次遭樓下鄰居指控半夜敲打、走路太大聲，甚至還威脅她「我會讓妳上報」。她無奈表示，當時人在家看電視，卻也聽見巨大聲響，原以為是樓上傳來，沒想到對方竟認定是她所為，「我該怎麼辦？他覺得煩，而我也很困擾」。

2/27 10:53

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

昔「喊水會結凍」政治世家　售仁..

坐擁中部最大科學園區　彰化溪湖..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

雙薪400萬！買2800萬房會..

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

竹北有錢人很多？太太們聊建案「..

2025營收41億掉至5億！　..

台中「最強私校」錄取率20％　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

島語、屋馬全來了！台中漢神4月..

產業界建議都更容積獎勵提高至1..

歐洲住房危機　買不起全戶「改買..

七期光環失靈？南屯房價飆漲46..

雙薪400萬！買2800萬房會..

南科外溢買盤搶進學甲　最新重劃..

柯昇沛／台積電市值衝破50兆　..

房市凍！全台10區「逆生長」　..

台中舊城5區房市大洗牌　預售量..

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366