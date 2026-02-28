南科外溢買盤搶進學甲　最新重劃區地價看漲4成

▲台南學甲東陽市地重劃，位於學甲市中心，目前地主同意比例已達過半，預計可在2029年底前完工。（圖／記者林悅翻攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市為加速溪北開發建設，繼永康、善化及下營多處公保地解編後，位於溪北地區的學甲也啟動東陽市地重劃，藉以活化商圈機能，目前地主同意比例已達過半，預計最快可在2029年底前完工，專家預估，重劃後地價最高有4成漲幅。

台南市長黃偉哲表示，市府近年在學甲投入許多資源興辦多項公共建設，包括中洲農地重劃區等農路改善工程去年已完工；投入2.09億元經費的動保園區也即將完工，東陽市地重劃接續啟動，該重劃區緊鄰學甲市中心，周邊土地多已開發，透過本次公設地解編市地重劃，可重新連結地區交通系統，擴大當地商圈發展腹地。

台南市地政局長陳淑美表示，該重劃區原都市計畫包含高中用地、停車場用地、公園用地、機關用地及市場用地，開發區總面積約7.35公頃，經檢討後採市地重劃方式開發，可提供約4.94公頃住宅區用地，已獲土地所有權人人數及其面積半數以上同意。

陳淑美表示，預計今年底前報核市地重劃計畫書、都市計畫發布實施作業後，明年第1季公告並啟動重劃作業，最快2029年底前完工。

▲台南學甲東陽市地重劃區範圍。（圖／台南市地政局提供）

住商不動產台南麻豆加盟店店東郭峰誠表示，學甲人口不到3萬，周邊缺乏大型產業與就業支撐，買盤以在地人為主，現階段南科的外溢買盤多停在佳里、麻豆一帶，尚未擴展到學甲。

郭峰誠指出，東陽重劃區位於學甲市中心，附近就是學甲唯一的國中，區域土地行情依臨路狀況不同，大馬路旁可到10~12萬元，巷弄內多在6~8萬元上下，重劃完成後，預估地價會有2~4成漲幅。

目前區域新推案多以透天為主，透天總價動輒1300~1500萬元，近年開始出現建商改推華廈產品，單價約20萬元上下，因總價只要透天一半，也吸引不少在地首購族購屋。

