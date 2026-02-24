桃園最熱門路段大爆冷！　金溪路摘冠「便宜是關鍵」

▲桃園交易最熱門10路段出列，第一名爆冷門，由楊梅區金溪路以293件拔得頭籌。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／桃園報導

桃園交易最熱門10路段出列，第一名爆冷門，由楊梅區金溪路以293件拔得頭籌，平均鑑估值僅1104萬元，也是房價最親民的路段。另外入榜的路段中，最高價是桃園區僅朝陽街，也是唯一平均鑑估值超過2000萬元的路段。

台灣房屋集團整理聯徵中心2025年前3季數據，統計桃園市熱門交易路段，其中第一名超乎大眾想像，並非落在桃園區、中壢區等民眾熟悉的人口密集區，而是楊梅區金溪路以293件拔得頭籌，平均鑑估值僅1104萬元，也是前10名中最親民路。

第二名龜山區文桃路以283件緊追其後，平均鑑估值也在1250萬元。桃園區朝陽街則以276件拿下第三名，平均鑑估值高達2382萬元。

▲2025年前三季桃園熱門交易路段前10名。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋埔心直營店店長何淑媚表示：「楊梅區金溪路奪下桃園市成交量冠軍，主要因新建案『月沐青』、『櫻花旭』、『宜誠阿麗拉』進入交屋，價格親民，總價介於850~1100萬之間的2~3房，符合新青安購屋需求。」

何淑媚指出：「金溪路位處農業區與住宅區交界，早期建商取得土地成本較低，進而帶動新案價格更具競爭力，目前新建案單價約落在23–26萬元，對自住買方具高度吸引力。」

何淑媚進一步表示：「除了價格優勢，金溪路也具備良好的就業與交通支撐，周邊鄰近平鎮工業區、烏樹林工業區、龍潭科學園區等多個產業聚落，同時車程約5分鐘即可上交流道銜接國道一號，通勤便利性加分，包含寶佳、宜誠、君邑等知名建商近年相繼進場布局。」

熱門路段前10名，不乏集中在龜山、蘆竹、八德和大園等中低單價區，而傳統房市熱區中壢，僅松義路、松勇路兩路段，桃園區僅朝陽街一路段上榜，其平均鑑估值高達2382萬元，放眼本次前10名中唯一突破2000萬元門檻的路段。

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「松義路、松勇路位於過嶺重劃區，也是中壢區房價相對親民的區段，預售單價行情落在35~42萬元左有，該區還有不少5~10年的中古大樓，部分社區2字頭就有機會入手。」

台灣房屋新埔藝文店店長凌嘉妍指出：「朝陽街橫跨桃園車站站前商圈及小檜溪重劃區二大區域，具備商業機能成熟、生活便利、和交通節點集中的優勢。」

