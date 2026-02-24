台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

▲衛道中學每年招生名額約825人，但報考人數逾4000人，錄取率僅約20%，被譽為最強私校。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台灣已連續10年出現出生人數負成長，少子化現象也讓不少過去推崇學區宅的家長存疑，不過以台中來說，私校就學風氣盛行，其中，北屯區擁有最多的實驗教育機構及私立學校，尤其14期更是重兵佈署。

學區條件在過去的購屋決策中的影響力相當大，但台灣已連續10年出現出生人數負成長，在建商推案布局上，反而朝向佈局私校周邊，更因此帶動14期生活圈開發熱度，吸引久樘、豐穀、精銳、華固、熊圖等建商陸續進場卡位。

育有一雙兒女的莊媽媽就表示：「我們是雙薪家庭，2個小朋友都是國小階段，公立學校的教育時間，正常上班族根本不可能配合，所以乾脆送私校就讀，省去孩子接送安親的時間與移動的危險。」

但住在西區的莊媽媽也說：「每天早上的接送，真的很遠程也很浪費時間，但又捨不得孩子早起搭校車，也確實因此想找在學校周邊的房子，省下6年的交通費。」

▲北屯區擁有最多的實驗教育機構及私立學校，14期更是重兵佈署，因此希望眾家建商搶進。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

根據台中市教育局統計資料，北屯區擁有最多的實驗教育機構及私立學校，尤其14期更是重兵佈署，周邊集結「衛道中學」、「明道普林斯頓國小」與「馬禮遜美國學校」等私校。

其中，衛道中學每年招生名額約825人，但報考人數逾4000人，錄取率僅約20%，被譽為最強私校，隨著學區型需求逐步受到市場重視，久樘開發鎖定鄰近衛道中學推出「久樘水湳段新案」，產品規劃28至37坪、2至3房，瞄準自住型市場，預計第1季進場。

「華固四季匯」，規劃26至40坪、2至3房的產品，根據實價登錄資料顯示，最高成交單價達76.4萬元，在私校題材與品牌建商效應帶動下，成交表現已反映市場認同。

▲台灣已連續10年出現出生人數負成長，建商推案朝向佈局私校周邊。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，豐穀建設即將推出的「豐穀耘四季」，歷時10年整合逾千坪角地，規劃25至40坪含宜居陽台、2至3房，鎖定自住與換屋族群。而進入完工交屋的精銳建設「THE精銳」，預計於第2季接續推出「精銳敦和段新案」。

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「私校資源形成具規模與延續性的文教聚落，已成為不少家庭評估購屋區位的重要依據，由於私校入學並無區域限制，但動輒3年以上的接送時間，也讓不少有能力的家長，選擇住近一點，使住宅需求建立在家庭長期就學規劃之上。」

