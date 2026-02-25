巨蛋商圈10年寶雅租約到　傳地主醞釀14億賣金雞母　

記者張雅雲／高雄報導

寶雅高雄明誠店2016年開幕，至今開店10年，2月遷店出清後，23日熄燈，不少在地人都十分惋惜，店員透露，因「租約到期」遷店，之後將搬到博愛店，在地傳出地主有意出售該地。專家預估，單價也要150~170萬元。

▲寶雅高雄明誠店2016年開幕，至今開店10年，2月遷店出清後已熄燈搬到博愛店。（圖／記者張雅雲攝）

寶雅高雄明誠店位於左營區明誠路，據《Google Maps》顯示，該店2016年開幕，至今也有10年，長期吸引在地人購物；不過近日外觀突掛出「遷店出清」布條，並公告將於23日起停止營業。店員透露，此次停業主因為「租約到期」，後續將改至博愛店持續服務。

▲明誠路、裕誠路一帶沿線商家林立，有不少知名連鎖餐飲與零售品牌等進駐。（圖／記者張雅雲攝）

而該店傳出地主低調售地中，根據銷售資料，該店地坪854坪，土地使用分區為住4，總價約14億元，換算單價約170萬元。據查，地主為3位自然人一起持有，市場已傳出有建商有意入手。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該店位於北高雄巨蛋商圈，商圈以漢神巨蛋購物廣場為中心向外擴散，吸引眾多人潮消費。

目前素地稀缺，尤其明誠路、裕誠路一帶沿線商家林立，有不少知名連鎖餐飲與零售品牌等進駐，是北高最熱鬧的商圈，店面相當集市，陳揚智說：「若該棟重新招租，預估月租金也要120~150萬元。」

▲高雄寶雅明誠店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

且該區以透天店面為主，主力地坪20~30坪，月租金6~9萬元，部分鐵皮透天地坪單坪租金落在2000~3000元左右，主要是建物建築成本不同。

永慶不動產新堀江鴻麗加盟店店長卓全標指出，以目前地價行情來看，明誠路沿線幾無可建地，以透天店面換算地價來看，單坪約120~140萬元，但若是建商出手，大多會溢價收購，依臨路條件不同，單價有機會衝上150~170萬元，外界預估，之後若規畫新案，開價至少也要5字頭起跳。

