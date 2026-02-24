中工股價異常　提告10人「內線交易、操縱股價」

記者項瀚／台北報導

中華工程（2515）與寶佳集團的經營權之爭受到矚目，今（24日）中工公司派大動作開記者會，針對去年11月4日寶佳旗下大華建設公告之前中工股價異常爆量、大漲，提出質疑，並向10人提出內線交易、操縱股價的刑事告發。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

▲中華工程（2515）今（24日）大動作召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中工今日提出刑事告發內容摘要。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

中華工程的經營權之爭從去年開打，去年11月4日寶佳體系的大華建設公告，於4月8日至11月4日由15位法人及自然人買入中工股票，積極搶入中工股權。

之後，寶佳人馬、華建董事長鄭斯聰出任中工董事，看似公司派、市場派出現善意溝通的空間。不過短短不到2個月後，今年1月23日時，鄭突請辭，市場解讀雙方經營權之爭再度點燃。

今（24日）中工大動作召開記者會，針對去年11月4日寶佳旗下大華建設公告之前中工股價異常爆量、大漲，提出質疑，並提出涉嫌違反《證券交易法》第157條之1（內線交易）及第155條（操縱股價）的刑事告發，對象共有10人。

中工指出，依據2025年3月31日、2025年11月12日兩個時間點的股東名冊，這些告發對象從0持股，變成合計買進8906張。且中工委任的律師吳彥鋒表示：「其股東戶號為連號，因此高度懷疑內線交易、操縱股價。」

▲告發對象包括長龍、聯洲、全通3家公司負責人與相關經理人等。（表／中工提供）

告發對象包括長龍、聯洲、全通3家公司負責人與相關經理人，以及鉅業國際法律事務所律師、寶晶能源獨董林文鵬律師，以及寶佳前包商、璟都建設黃國明。

吳彥鋒表示：「長龍、聯洲、全通3家為中工過去的委託書通路業者，熟悉中工股東會等相關事務，且在約去年10月左右不約而同『集體跳船』，解除與中工的合作關係，懷疑他們早就與寶佳互相接觸，甚至選邊站。」

至於林文鵬，吳彥鋒表示：「過去是公司非常信任的律師，配合多年，曾擔任過中石化法律顧問，也曾受委任處理公司股東會事務。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！