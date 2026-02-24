預售交易驚見5年最低量　「重災區」年減近8成

▲根據統計，2025年全台預售屋揭露件數僅剩4.2萬件，對比2024年巔峰期的13萬件，慘崩68%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣出現大翻轉！根據統計，2025年全台預售屋揭露件數僅剩4.2萬件，對比2024年巔峰期的13萬件，慘崩68%，創下預售即時揭露以來5年的新低紀錄。信義房屋專家指出，中南部房市在房價噴漲後進入盤整期，反觀雙北市憑藉穩定的自用剛需相對抗跌。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

信義房屋不動產企研室統計近5年預售屋揭露狀況，全台預售市場在2025年全面走跌，但雙北市的減幅明顯較輕。台北市去年揭露4115件，年減38%，新北市則以9611件、年減49%居次。

相較之下，新竹、台中、台南及高雄等地，年減幅驚人地落在7~8成之間。其中新竹縣市年減80%最為慘烈，高雄市也由前一年的1.5萬件高峰萎縮至3316件，減幅達79%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，雙北市早期雖是房市領頭羊，但近年被中南部半導體投資利多超車，房價漲勢驚人。然而「漲多就是最大利空」，當房價短期衝刺過快，加上政策引導市場預期改變，民眾不再擔心「不買會更貴」，非自用買盤隨之退場

曾敬德指出，去年台北市仍有輝達（NVIDIA）等科技議題撐盤，加上蛋黃區保值性與剛性需求強勁，買氣才未如中南部般潰散。

▲近年預售實價揭露件數。資料來源：實價網站、信義房屋不動產企研室彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

反觀中南部與新竹等科技題材熱區，高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，2024年是新竹以南預售市場的「瘋狂年」，買氣均創新高，2025年碰上資金成本上升、貸款條件趨嚴，買方心態轉為觀望，原本漲幅較大的區域也首當其衝，買氣退潮速度更快。

蔡博丞說：「尤其前幾年建商習慣用高價測水溫、再靠銷售話題帶節奏；但現在資金環境轉緊，買方更在意實際負擔能力與未來轉手性，『能不能貸到、月負擔多少』才是成交關鍵。」

曾敬德直言，面對景氣快速轉變，房市轉為個案表現，現在要很多優點的案子才容易順銷，包括價格合理、捷運站、平面車位、一定規模的基地、品牌建商，甚至有些還會搭配容易付款的方式吸引消費者，開發商現在不僅是要想辦法端出牛肉，現階段還相當考驗籌資能力。

