「3C一條街」被鎖定　自然人開價砍4折拿前宏碁服務中心

▲位於台中西區英才路上原「ACER宏台中NOVA服務中心」被自然人砍價3680萬元拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年英才路整排電腦3C賣場透店，被上櫃建商亞昕以13.8億元買下，成為去年度台中市總價最高的店面交易，而最新揭露，在正英才路、亞昕購地的對面，原「ACER台中NOVA服務中心」也被自然人砍價3680萬元拿下。信義房屋專家認為勤美商圈一直都是話題中心。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

繼2025年整排電腦3C賣場透店以13.8億元高價售出、創下台中年度最高總價店面紀錄後，近期實價登錄再揭露，位於英才路、與亞昕購地斜對面的原「ACER台中NOVA服務中心」店面，也由自然人以5120萬元成交。

英才路長年被視為台中知名「3C一條街」，商業機能成熟，鄰近勤美商圈與草悟道生活圈，人流穩定。此次交易物件原作為品牌服務據點，現況為空屋。據知情人士透露，原屋主因有移民規劃，認為現在國際情勢動盪，盼加速資產變現、回收現金，因此願意讓利出售，而這情況也出現在不少持有已久的屋主身上。

▲近年勤美生活圈持續擴張，從科博館到與草悟道軸線串聯效益逐步發酵。（圖／記者陳筱惠攝）

經查出手的同樣來自台中的2位林先生現金出手，無貸款。值得注意的是，過去該物件已經求售一段時間，之前開價為8800萬元，最終砍價3680萬元成交。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱則表示：「此次推測屬於單純置產，看好地段條件與長期發展性，以透店來說，入手價格相對合理，雖然以目前租金水準推估，投報率不算特別突出，但考量區域未來增值潛力，仍具長線持有價值。」

曾志凱說：「尤其近年勤美生活圈持續擴張，住宅案『勤美之森』、『勤美之真』話題不斷，包含從科博館到與草悟道軸線串聯效益逐步發酵，後續還有勤美第三期、亞昕的開發計畫醞釀中，區域能見度與人流支撐力強。」

