能源廠撿便宜進場　市價對半4.79億拍「東方巨人大廈」

▲台南東區「東方巨人大廈」B1及1~3樓24日三拍，由前瞻能源科技公司以4億7900萬元得標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「東方巨人大廈」位於台南東區，B1及1~3樓因「拍賣抵押物」淪落法拍，三拍由前瞻能源科技公司以4億7900萬元，加價368萬元得標。專家表示，雖然總價高，但單價遠低於區域行情。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，「東方巨人大廈」債務人明棋股份有限公司，因拍賣抵押物強制執行淪落法拍，拍賣範圍為B1以及1、2、3樓，建坪約2708坪、持分土地約343坪，2024年6月四拍底價4.6億元，當時流標後，曾消失在法拍市場。

2025年8月開始新一輪法拍，底價7億4270萬元，流標至今，日前進行三拍，底價4億7532.8萬元，僅1人出價，由前瞻能源科技公司以4億7900萬元，加價368萬元得標。

根據前瞻能源在徵才網站的介紹，該公司2011年8月成立，為高階微多孔膜製膜的製造公司，專注PP、PE聚烯烴微多孔隔離膜之研發、製造與運用。南科二期廠房已於去年完工並開始投入生產，在地仲介研判，此次拍下這類大型店面納入公司資產，不排除佈局未來作為聯合辦公或展售中心。

▲物件位於長榮路商圈，周邊生活機能成熟，屬東區早期發展核心生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊總經理陳慧瑜表示，東區為台南早期生活圈，該區生活機能發達，去年該棟大樓成交價也要30~32萬元，因此得標總價雖然高，但是換算單價僅17.7萬元，遠低於區域行情。

儘管低於市價，得標人堪稱撿便宜進場。陳慧瑜說：「該物件拍賣多年，為高總價大型店面，且超過4億元， 投資人自備資金壓力提高，僅1人投標也算正常。」

