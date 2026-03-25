商圈沒落怪房東？　26年老闆點出衰退關鍵

▲逢甲商圈，示意圖非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

商圈衰退元凶究竟是誰？一名經營26年的業者在社群發文，直指「怪房東是鬼說法」，強調人潮才是租金的支撐。然而，商圈興衰並非單一因素，除了市場機制，租金在成熟期引發的業種同質化，更是加速沒落的隱形殺手。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這名業者的發文，內容指出商圈本質在於人流密度與消費力，租金則是反映營運價值的「結果」。從台北東區到逢甲商圈，歷史證明是先有人潮帶動營收，租金才隨之水漲船高。只要單坪產出（坪效）足夠，再高的租金都有人爭相承租；反之，當人潮退去，租金自然失去支撐，因此將沒落全推給房東並不公平。

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投資者進場拉高門檻 租金黏著性成壓力

不過，當商圈進入成熟期，資本介入會讓租金「財務化」。投資型屋主為了維持資產帳面價值與轉售價格，即便營收已開始下滑，往往也不願立刻調降租金。這種租金的「黏著性」會讓商圈陷入壓力期，導致小型特色店因不堪重負而退場，取而代之的是連鎖品牌，最終造成業種同質化，讓商圈失去原有的獨特性。

租金並非衰退的起點，卻往往是轉折點。過高的租金會篩選掉具備活力的創意小店，使消費者新鮮感減弱，進而加速人潮流失。雖然電商崛起、百貨商場吸納客源及人口老化等大環境因素不容忽視，但租金結構的僵化，確實扮演了推波助瀾的角色，讓舊有商圈在面臨替代威脅時更顯脆弱。

房東與商圈共生 回歸人潮才是根本

以逢甲商圈為例，店面租金從高峰期砍半修正是市場回歸基本面的展現，這也證明租金如同溫度計，反映了商圈的真實體質。穩定的房東通常追求長期收益，最怕優質租客流失；而導致波動劇烈的往往是高槓桿的短期資金，這些資本流動放大了租金循環的起伏，也間接左右了商圈的命運。

對此「賣厝阿明」認為，人潮確實是商圈的命根子。但遺漏的關鍵拼圖在於，租金政策會改變產業結構。商圈的興衰是經濟循環、消費習慣與資本流動交織的結果，真正的問題不在於揪出單一兇手，而是商圈是否能持續創造理由，吸引消費者願意再次造訪。