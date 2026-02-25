1天2.6萬！　信義區20年豪宅奪租金王

▲「新光信義傑仕堡」奪下2025年豪宅租金王。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市2025年10大豪宅租金排行出爐，第一名由信義區「新光信義傑仕堡」奪下，304坪空間每月租金高達78萬元，等於1天2.6萬元。緊追在後的是松山區的「文華苑」，以月租53萬元位居亞軍；第三名則是信義區「慕夏四季」，月租達38萬元。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構統計實價登錄，台北市2025年10大豪宅租金排行榜中，由信義區僅租不售的飯店式管理豪宅「新光信義傑仕堡」，3樓戶一次承租2門牌，總面積304.1坪，單月租金高達78萬元。

緊追在後的是松山區的「文華苑」，以月租53萬元位居亞軍；第三名則是信義區「慕夏四季」，月租達38萬元。此外，中山區大直一帶的「西華富邦」、「國美大真」、士林天母的「溪隄館」皆榜上有名。

▲台北市2025年租賃總價最高豪宅TOP10。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「新光信義傑仕堡公設包括，頂級Spa、健身中心、溫水游泳池，房型從中小坪數到豪宅大坪數都有，雖然屋齡高，但硬體維持得相當不錯，管理服務也到位，吸引不少名人住戶，以本次3樓戶來說，租金單價2600元符合行情。」

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「豪宅客群不少為外商高階主管，較不易購屋，或本身並無長居打算，因此會依據生活需求來承租高端住宅，外商進駐頗多的信義計畫區，以及有米其林生活圈的大直周邊，或是具有異國氛圍與國際學校資源的天母商圈，都成為豪宅租賃市場的熱區。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「本次榜單中，新成屋到20年的中古屋皆有，顯示在頂級租賃市場中，只要地段具不可替代性，且豪宅物業服務達飯店式水準，即便屋齡非全新，依然能維持租金天價。」

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！