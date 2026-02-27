砸20億狂掃23棟透天！　大墩路地王現身「拼千坪大都更」

記者陳筱惠／台中報導

南屯區地段精華，適合居住，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，信義房屋專家認為大墩路上生活機能成熟，往南可銜接好市多商圈，往北可快速串連台中捷運綠線，屬於自住族群願意進駐的地段。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南屯區地段精華，適合居住，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝。（圖／記者陳筱惠攝）

才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，若以每坪土地單價約210萬元推算，總投入金額估計超過20億元。

▲南屯區大墩路、大墩一街一帶整排透天厝已被整合，惟實登未揭露。（圖／翻攝自158空間資訊網）

據地籍資料顯示，泰御建設目前已取得44筆地號、23棟透天，整合範圍不僅止於已揭露的大墩路59號一帶。實際擴大查詢，該建商版圖更一路向田心北二巷8弄延伸，並涵蓋大墩一街與大墩路口角間的達豐汽車土地，實價登錄目前僅揭露其中1筆交易，但實際整合規模遠超過市場檯面資訊。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說明：「該區段之所以能站上每坪約210至211萬元行情，關鍵仍在於區位條件與開發潛力。基地位置屬於南屯傳統市中心範圍，生活機能成熟，往南可銜接好市多商圈，往北可快速串連台中捷運綠線，屬於自住族群願意進駐的地段。」

▲業者認為，整批收購開發效益遠優於小基地零星開發，因此即便單價突破210萬元，對建商而言仍具合理性與可行性。（圖／記者陳筱惠攝）

土開業者透露：「市區一次能整合上千坪土地相當稀缺，且多為屋齡較高透天產品，未來可透過都更或危老重建提高容積使用效率，開發效益遠優於小基地零星開發，因此即便單價突破210萬元，對建商而言仍具合理性與可行性。」以他了解，該都更案還有機會再繼續整合，擴大基地放大效益。

▲才出手五權西路二段19間透天的「拜年建商」泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增 揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

信義房屋更多相關新聞