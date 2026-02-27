ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

砸20億狂掃23棟透天！　大墩路地王現身「拼千坪大都更」

記者陳筱惠／台中報導

南屯區地段精華，適合居住，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，信義房屋專家認為大墩路上生活機能成熟，往南可銜接好市多商圈，往北可快速串連台中捷運綠線，屬於自住族群願意進駐的地段。

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

▲▼ 台中南屯,土地整合,泰御建設,房市,大墩路 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南屯區地段精華，適合居住，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝。（圖／記者陳筱惠攝）

才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，若以每坪土地單價約210萬元推算，總投入金額估計超過20億元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯區大墩路、大墩一街一帶整排透天厝已被整合，惟實登未揭露。（圖／翻攝自158空間資訊網）

據地籍資料顯示，泰御建設目前已取得44筆地號、23棟透天，整合範圍不僅止於已揭露的大墩路59號一帶。實際擴大查詢，該建商版圖更一路向田心北二巷8弄延伸，並涵蓋大墩一街與大墩路口角間的達豐汽車土地，實價登錄目前僅揭露其中1筆交易，但實際整合規模遠超過市場檯面資訊。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說明：「該區段之所以能站上每坪約210至211萬元行情，關鍵仍在於區位條件與開發潛力。基地位置屬於南屯傳統市中心範圍，生活機能成熟，往南可銜接好市多商圈，往北可快速串連台中捷運綠線，屬於自住族群願意進駐的地段。」

▲▼ 台中南屯,土地整合,泰御建設,房市,大墩路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者認為，整批收購開發效益遠優於小基地零星開發，因此即便單價突破210萬元，對建商而言仍具合理性與可行性。（圖／記者陳筱惠攝）

土開業者透露：「市區一次能整合上千坪土地相當稀缺，且多為屋齡較高透天產品，未來可透過都更或危老重建提高容積使用效率，開發效益遠優於小基地零星開發，因此即便單價突破210萬元，對建商而言仍具合理性與可行性。」以他了解，該都更案還有機會再繼續整合，擴大基地放大效益。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲才出手五權西路二段19間透天的「拜年建商」泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP296／買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台中南屯土地整合泰御建設房市大墩路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市凍！全台10區「逆生長」　中和一生活圈交易量噴3倍

去年房市交易量大縮，但仍有少數區域逆勢走升，10大上榜區域全位於蛋黃區，新北市一舉奪下6區，第一名為中和遠東世紀廣場科學園區，交易量年增291%。統計結果顯示，房市寒冬中，市中心地段的抗壓性最為顯著。

3分鐘前

台中舊城5區房市大洗牌　預售量集體跳水

受到央行信用管制及政府打炒房政策影響，台中市「5大舊城區」在2025年的交易表現，更出現了兩極化發展。根據統計，除了西區交易筆數僅跌7%外，其餘4區的預售交易量皆呈現「斷崖式」墜落，跌幅普遍突破7成。

2小時前

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路聲太大」怒嗆：讓妳上報！她喊冤

「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）最近住進新買的房子，卻遇到令她很頭痛的事情，多次遭樓下鄰居指控半夜敲打、走路太大聲，甚至還威脅她「我會讓妳上報」。她無奈表示，當時人在家看電視，卻也聽見巨大聲響，原以為是樓上傳來，沒想到對方竟認定是她所為，「我該怎麼辦？他覺得煩，而我也很困擾」。

3小時前

在台北工作！「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網答案一面倒

雙北地區房價居高不下，讓許多購屋族轉往外縣市尋找合適物件。近日有男網友發文表示，由於大台北地區的房產價格已超出自身負荷，因此將目光轉向桃園市。他本身習慣開車通勤，在考量預算與交通時間後，猶豫是否該在楊梅區買房。對此，信義房屋專家認為，可以直接查詢實價登錄，看預算、地段，比較有機會找到合適的物件。

3小時前

陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關注十大建商榜守住血汗錢

又到了結算前一年度建商推案、代銷接案量體，進而公布十大建商、十大代銷榜單的時候，由於買氣不佳，建商營收堪慮更得留意爛尾樓危機，民眾選擇建商確實可參考這類數據，就算不見得是品質保證，但資產雄厚倒可免於蓋不下去的風險。

4小時前

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建商「蠶食鯨吞」地圖

南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天產品，尤其是軌道經濟效應發酵，「大墩路、文心路、五權西路」周邊都出現大批透天被整合，也揭示一場圍繞捷運紅利的都市更新戰，正在悄然上演。

4小時前

砸20億狂掃23棟透天！　大墩路地王現身「拼千坪大都更」

南屯區地段精華，掀起新一波整合潮。才出手五權西路二段的泰御建設，再度鎖定大墩路、大墩一街一帶整排透天厝，最新整合面積已達1057.54坪，信義房屋專家認為大墩路上生活機能成熟，屬於自住族群願意進駐的地段。

5小時前

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

配合國家南部產業發展與科技布局政策，國立清華大學應高雄市政府邀請設立高雄校區，26日舉行「國家重點領域校際研教園區清華大學高雄校區啟用典禮」，引來不少在地民眾矚目。根據房仲統計，該區今年均價30.9萬元，近3年房價緩漲1成。

20小時前

竹市核心進入新一輪發展節奏　年輕工程師購屋視野回到新竹市心

城隍廟自18世紀以來即是新竹重要生活中心，結合大遠百商圈後，匯集新竹唯一Gold Class威秀影城及多元指標餐飲娛樂，讓日常聚餐與休閒都能在生活半徑內完成。

22小時前

天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

天母忠誠路二段上的家樂福開業8年，去年底熄燈，引發熱議，該店位於天母地王「新光天母傑仕堡」1樓店面。該社區招租狀況佳，全聯接手家樂福舊址，其他空店面也由寶雅租下，等於兩零售大咖包下該社區1樓全部店面空間。

23小時前

【我來借廁所的你信嗎？】家裡像被洗劫...男一進浴室見猴子大傻眼

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

昔「喊水會結凍」政治世家　售仁..

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

2025營收41億掉至5億！　..

坐擁中部最大科學園區　彰化溪湖..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

台中「最強私校」錄取率20％　..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

竹北有錢人很多？太太們聊建案「..

「地產安心亞」年銷售破200戶..

「3C一條街」被鎖定　自然人開..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市凍！全台10區「逆生長」　..

台中舊城5區房市大洗牌　預售量..

樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路..

「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網..

陳炳辰／房市冷爆爛尾風險高　關..

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建..

砸20億狂掃23棟透天！　大墩..

清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房..

竹市核心進入新一輪發展節奏

天母家樂福舊址開新局！　房東證..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366