觀光工廠不敵疫情關5年　傳建商大手筆租下改接待中心

▲每到假日就充滿人潮排隊試吃的「黑糖家觀光工廠」旗艦店，位於路竹，因疫情衝擊2020年歇業後，讓不少家長都感到相當惋惜。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

曾是知名親子口袋名單、每到假日就充滿人潮排隊試吃的「黑糖家觀光工廠」旗艦店，位於路竹區，因疫情衝擊2020年歇業後，讓不少家長都感到相當惋惜，之後該店以月租金20萬元招租，一路空置5年，終於迎來新租客進駐。

「黑糖家」以棒棒糖打出知名度，2016年選在路竹打造觀光工廠，除了販售，也安排DIY體驗課程，讓親子一起動手做黑糖棒棒糖，每到假日就充滿試吃人潮，不少家長更把該店當成假日口袋名單，2020年因疫情熄燈後，改透過網路及其他門市選購，讓許多到訪過的家長大呼捨不得。

歇業後重新招租，根據租賃資料，該店位於路竹中山路，地坪358.12坪、建坪179.25坪，月租金20萬元，換算租金單價1115元，一路空置5年，近期由預售案「科心豐閣」接待中心進駐，不過實價登錄未揭露該店實際租金價格。

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳廷輝表示，南科高雄園區位於路竹，又有半導體產業S廊帶題材帶動，園區內華邦電子、群創光電等企業陸續進駐、擴大產能後，吸引大量就業人口移入。

▲中山路位於省道上，人潮與車流穩定，沿線店面具備廣告曝光效益。（圖／記者張雅雲攝）

吳廷輝說：「就業機會與人口移入支撐商圈需求，中山路位於省道上，人潮與車流穩定，沿線店面具備廣告曝光效益，店面租金單價約落在每坪800~1000元區間，以該店來看，因屋齡相對新，租金屬合理水準。」

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，人口紅利讓建商近年在路竹布局大樓、華廈等產品，再加上鄰近的岡山新案單價已站上4字頭，形成外溢效應，部分購屋族群轉向路竹購屋。

近年該區新案單價已站上3字頭，還有少數透天新案，成交價約1500~1800萬元，買盤以園區就業人口、在地自住客，以及被岡山外溢的首購族等剛性需求為主。

