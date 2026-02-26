ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中隱藏版凹陷區底家　全力支援8年級生的成家路

▲▼ 台中,沙鹿,勝美.向上,首購,中科,房價。（圖／業者提供）

▲台中首購靠自己，最低777萬起即可定居中科軸線。

圖、文／勝美.向上提供

在台中核心區房價全面站穩5、6字頭後，首購族的購屋動線全都在找「價格凹陷帶」。走過2025一整年，對多數首購族來說存錢買市中心房子仍然是遙遙無期的夢想，加上近期土方之亂，成本更是加重，對8年級生來說，「購買市中心房子，已經不是只有存自備款的問題，未來每月貸款更是讓生活被壓的喘不過氣」，成為多數人的真實寫照。與其觀望，不少自住客選擇「先買再換」，先解決居住問題，再透過時間累積資產彈性。

在中科工作的85年次工程師阿哲坦言，自己與太太雙薪月收約13萬元，但看房2年，預算始終卡在900萬元上下。「以前覺得1000萬很夠用，現在連市區中古兩房都很難挑。」他說，看過南屯、北屯新案後才發現，單價動輒5、6字頭，總價很快就爆表。

88年次、在精科上班的小敏也分享：「我們不是不想住市區，是現實不允許。」她計算過，若自備款約200萬元，總價超過千萬，在家人幫忙頭期款的情形下，每個月房貸一樣會壓縮生活品質，「買了房，卻連出國、吃飯、換車、養小孩都要重新計算，那其實很有壓力。」因此她和另一半訂下原則，只要20~30分鐘內能到公司，就願意用距離換價格。

▲▼ 台中,沙鹿,勝美.向上,首購,中科,房價。（圖／業者提供）

▲台中首購族的生存指南　隱藏版凹陷區藏在向上路。

「千萬是一個坎。」這句話幾乎是首購族的共同語言。市場觀察自備款二成想控制在200萬內，多數年輕人第一間房會鎖定在總價800萬元～900多萬元區間，保留未來換屋彈性，而不是一步到位壓死現金流。阿哲也直言，「現在不是買一輩子的房，而是買一張門票，就像台積電股票多數人無法一次買齊一張，透過零股慢慢累積，擴大資產部位，買房也一樣先進場有一間房才有資格談下一步。」

也因此，往東南西北「軸線」上找房，成為年輕人的明確目標，近期如向上路這類串聯中科、精科與東海、沙鹿生活圈的軸線，被不少年輕人視為台中「讓利有感」的隱藏版凹陷區。

近期如預售案「勝美.向上」登場，基地座落於向上路六段的核心樞紐，往東邊走串聯東海、科技廊帶直通南屯、西屯，往西邊有能直達沙鹿核心以及台中港特區，尤其特五號&龍井交流道在側，更是串聯中科與精科的交通要道，尤其特五號&龍井交流道在側，樞紐地位明確，大幅縮短通勤市區的時間。

▲▼ 台中,沙鹿,勝美.向上,首購,中科,房價。（圖／業者提供）

▲▼預售案「勝美向上」基地座落於向上路六段的核心樞紐，在中科、精科蓬勃發展下，提供年輕人自主成家的最後門票。

▲▼ 台中,沙鹿,勝美.向上,首購,中科,房價。（圖／業者提供）

除了價格，年輕世代也愈來愈在意居住品質。小敏說，她最怕的是「買到一棟回家像進停車場的房子」，寧願選擇基地大、棟距寬、有綠意的規劃，「回家是放鬆，不是擁擠複雜的環境。」市場也觀察，千坪以上基地、具莊園感氛圍的產品，正逐步取代過去小基地首購宅，成為新世代自住的心理需求。

以目前沙鹿區房價已站上4字頭，「勝美.向上」以近1700坪的基地，除了是市區難以奢求的靜巷住宅淨土切進凹陷區，捨棄市區「房數多、空間小」的擠壓感，規劃27坪明廳大兩房，以及35坪舒適三房，讓「兩房放大、三房不再縮小」一層只有四戶的規劃，佇立在優質的環境與新光田醫院特區。

相較市區價格已經高檔化，這類區段仍保有價差與生活機能平衡點，現階段自住客心態明確，不追短線，而是看重長住性、性價比，房市專家認為，在近兩年，年輕首購族群已經成為主力買盤，首重凹陷區轉型為具備就業、醫療與生活機能的成熟生活圈，未來就有機會成為「價格補漲型」的區域市場。

特別是在家庭結構趨向小型化的趨勢下，「勝美.向上」以777萬元的甜甜價切進市場，更符合長期自住需求，又再剛性需求支撐下，價格結構相對抗跌，向上路六段也成為沙鹿少數兼顧居住品質與價格彈性的區段。

