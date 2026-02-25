大安區58年公寓「每坪開價410萬賣」　網酸：世界奇蹟

▲四維路巷內58年的公寓，每坪開價410萬元求售，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

四維路巷內1樓公寓開價6588萬元求售，屋齡58年，16坪拆算單價高達410萬元，在Threads引發熱議。原來該物件將都更改建，經手的建商透露，該戶重建後將分回1樓店面與車位，價值估8600萬元。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日大安區四維路巷內一間1樓公寓開價6588萬元求售，屋齡58年、權狀約16坪，換算單價高達410萬元，此訊息在Threads上吸引數萬人關注，引發熱議。

網友們直呼：「世界奇蹟在台灣」、「誰會花那麼多錢買平民窟一樣的房」等等。不過據刊登資訊顯示，「該物件為都更標的，由欣聯建設主導，現階段入手享都更紅利。」記者實地走訪，該戶現況為玩具零售店面。

▲四維路巷16坪公寓開價6588萬元、每坪410萬元求售，在Threads上引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

欣聯建設執行長蕭傑楷受訪表示：「該都更案整合約1年，地段精華，基地規模約300坪，三面臨路，並擁大安路門牌，當初約有10家建商參加遴選，其中不乏上市建商，顯示其頗具開發效益，相當搶手。」

蕭傑楷透露：「該案已都更送件，預計2年半後核定，樓上住宅平均單價抓170萬元、1樓店面抓250萬元，以本次刊售的1樓戶來說，屋主是分回1樓店面+車位，都更後市價約8600萬元。」

不過，都更送件的房屋產權，可以轉售嗎？蕭傑楷表示：「這種情況相對少見，但由於該戶屋主有出售的需求，因此我們就配合地主，先不進行信託，讓其可以轉售。另外，因地主與建商簽合建契約，所以不會影響都更案進行，未來新買家購入後，也會馬上進行信託。」

▲都更公寓高價刊售分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「已都更送件才拿出來賣的案例相對少見，但觀察雙北地區，有不少投資人會布局具有都更潛力、建商正在進行整合的標的。」

其中經典案例包括，大直北安路48年3樓公寓一拍底價2615萬元，吸引25組人開搶，加價1386萬元，最終以4001萬元脫標，單價高達113.8萬元，溢價高達5成以上，該案能成交入如此價格，正是該區為潤泰都更開發案。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」