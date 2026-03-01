台積電發威！　建商砸2.3億掃楠梓整排55年老透天





▲實登揭露，高雄右昌一巷一排屋齡55年老透天，一口氣出現轉手交易，總價2億3416萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

楠梓自從有台積電設廠後，老透天也鍍金。實登揭露，高雄右昌一巷整排屋齡55年老透天，一口氣出現轉手交易，總價2億3416萬元，換算單價32萬元。據查，新買家為開遠建設以蔡姓自然人名義入手。該公司透露，將持續整合基地。信義房屋專家表示，區域大樓受歡迎。

南科楠梓園區位於楠梓，自從有台積電設立後，周邊房價一飛沖天。離台積電最近的右昌生活圈，因開發早、生活機能成熟，區域有不少老透天。

▲開遠建設董事長蔡家聲表示，基地持續收購整合中，之後預計蓋首購型大樓。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄揭露，右昌一巷整排6棟、屋齡約55年老透天，去年11月出現轉手交易，有新買家一口氣全部收購，地坪合計731.73坪、建坪10.76坪，為住3用地，總價2億3416萬元，並備註「未登記建物；預售屋、或土地及建物分件登記案件」，換算單價32萬元。

據查，新買家為開遠建設以蔡姓自然人名義入手，開遠建設董事長蔡家聲表示，基地持續收購整合中，之後預計蓋首購型大樓，目前尚未有推案計畫。

▲右昌街商家林立店面密集，生活機能相當便利。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，右昌為楠梓早期發展生活圈，右昌街商家林立，店面密集，生活機能相當便利，原本商圈以在地消費人口為主，購屋族也少有外來客群，不過在台積電宣布設廠後，右昌地價飆漲1~1.5倍，即使房市近期買氣冷卻，地價也未鬆動。

▲楠梓右昌一巷透天交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

劉凱瑞說：「因土地使用分區決定開發強度，直接影響建商出價意願，該區住4土地最高成交已來到每坪40~45萬元；住3土地則多落在30~35萬元區間。而區域以透天為主，多數屋齡落在35~40年，總價約800~900萬元，地坪多在20坪內。」

信義房屋楠梓後昌店業務賴奕龍表示，右昌近期新案成交價約35~40萬元，已站上4字頭，主力買盤集中在10年內電梯大樓，以2~3房為主，2房總價約700萬元上下，3房總價多在1000~1300萬元，近期受信用管制影響，議價空間擴大，單價約25~30萬元。

