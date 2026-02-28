七期光環失靈？南屯房價飆漲46%　緊咬西屯單坪差5萬

▲以單元二、單元三及13期吸引眾多品牌建商挹注資源的南屯區，預售屋房價飆升46.1%，漲幅居三屯區之冠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

西屯區為台中豪宅與房價的領頭羊，但實際上過去3年，以單元二、單元三及13期吸引眾多品牌建商挹注資源的南屯區，預售屋房價飆升46.1%，漲幅居三屯區之冠，專家認為，目前南屯區與西屯區的房屋均價落差已縮小至5萬元以內，展現出強大的追趕動能。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察近3年台中三屯區房價走勢，西屯區雖以73.85萬元仍維持最高均價寶座，但成長動能出現放緩趨勢。根據內政部實價登錄數據顯示，西屯區預售屋平均單價自2023年的67.97萬元升至2025年的73.85萬元，3年累計漲幅為8.65%。

但若細看近1年的變化，西屯僅從73.33萬元微漲0.52萬元，單年漲幅0.709%，不到1%，顯示房價已接近市場心理價格的天花板。而北屯區則是自51.05萬元漲至60.29萬元，漲幅18.1％，成為三屯區中漲幅亞軍。

▲七期推案達飽和，業者認為七期新市政中心仍還是豪宅霸主地位。（圖／記者陳筱惠攝）

漲幅冠軍南屯區，除了地緣交通利多外，隨著單元二、單元三、13期等重劃區開發，房價表現亮眼，預售屋單價從2023年的48.56萬元一路飆升至2025年的70.93萬元，3年漲幅高達46.1%。

豪宅資深房仲謝兒政認為：「南屯區之所以展現如此強勁的漲勢，和各大建商插旗的價格策略具有極大關聯，指標建商在南屯區頻創價，讓目前南屯與西屯的預售屋均價落差已縮小至5萬元以內，展現出強大的追趕動能。」

不過謝兒政也說：「七期推案達飽和，未來每一塊土地推案都可以稱為七期倒數，加上以整個大西屯來說範圍廣大，包含逢甲、4期重劃區、大肚山周邊都是西屯範圍，七期新市政中心仍還是豪宅霸主地位。」

澤仁不動產協理簡剴延則指出：「南屯區包含多個成熟生活圈，如五期、八期、黎明商圈等，13期新興重劃區也緊鄰在旁，尤其過去『富人居』創下的生活質感與換屋動能，讓新案建商以品牌價值創下高價。」

▲台中三屯區預售屋房價漲幅表。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」