台中最貴車位！七期豪宅350萬創價　網驚：都能買雙B了

▲隨著家庭擁車數提高，一戶雙車已成為中產家庭標配，特別是在台中，高度依賴汽機車通勤的城市，車位幾乎等同生活必需品。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

在房價高檔盤整之際，台中連「停車位」都成了主角。根據最新統計，三大屯區預售案車位均價全面站上200萬元，其中，西屯區每個車位平均要價255萬元居冠，南屯區239萬元緊追在後，北屯區達221萬元。

以目前國產新車市場來看，多數入門款轎車價格約落百萬元之間，即便是進口品牌，200萬元內也有不少選擇。然而在台中，一個標準坡道平面車位動輒200萬元起跳，等同車的價格。若以西屯區均價255萬元計算，已足以購入一輛中階進口車。

▲西屯區最貴車位無庸置疑落在七期，由豪宅王寶輝建設的「寶輝101 Theater South」住戶拿下，1車位價飆升至350萬元 。（圖／記者陳筱惠攝）



而西屯區最貴車位無庸置疑落在七期，由豪宅王寶輝建設的「寶輝101 Theater South」住戶拿下，1車位價飆升至350萬元。單一車位300萬元以上，最多交易的則是「遠雄琉蘊」。

南屯區與北屯區的車位王，則都是由雙橡園開發拿下，分別是2025預售三冠王、位於公益路上的「雙橡園1518」最高1車位價來到340萬元，北屯區的「雙橡園2045」則是1車位價格330萬元。

觀察區域差異，七期豪宅房仲廖香婷認為：「西屯區因七期、水湳經貿園區等題材支撐，豪宅與商辦大樓林立，車位需求長期強勁，價格自然居高不下。南屯區受惠單元二、單元三及成熟生活圈發展，換屋族與自營商比例高，對雙車位需求明顯，推升均價至239萬元。」

▲位於公益路上的「雙橡園1518」最高1車位價來到340萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



廖香婷表示：「比較值得觀察的是北屯區，目前在機捷特區與14期重劃區交屋潮帶動下，車位價格同步墊高，來到221萬元水準，也創下歷史紀錄。」

不僅台中，過去10年間，全台主要都會區平面車位價格全面走揚，《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「車位補漲的現象，除房價拉抬，其實過去就有建商腦筋動到車位價格，來彌補整體銷售金額。」

陳炳辰說：「尤其中南部在此波打房影響下，自2025年開始，可以觀察到部分預售屋的車位價格調降的幅度堪比房價，更有開發商以此為誘因，為了不讓單價難看，祭出早鳥車位讓利。」

