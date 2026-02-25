預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

▲對比台北市各行政區2千萬元內預售屋、成屋的交易狀況與平均坪數，成屋價格親民、能買到更大的空間。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

對比台北市各行政區2千萬元內預售屋、成屋的交易狀況與平均坪數，成屋價格親民、能買到更大的空間。其中，文山區的坪數差異高達12坪，另外士林、大同也有6坪多差距，等於「多出一間房」。

永慶房產集團彙整2025年實價登錄資料，對比台北市各行政區2千萬元內預售屋、成屋的交易狀況與平均坪數，台北市2千萬元內預售屋交易稀少，過半行政區交易占比不到1成，即便仍有預售屋可選，坪數也明顯小於成屋。

相較於預售屋的狹窄空間，成屋在同樣的預算下則展現出顯著的優勢。數據顯示，文山區成屋平均坪數達25.6坪，對比預售屋的13.5坪，坪數差距竟高達12.1坪；士林區與大同區也分別有6.8坪與6.4坪的顯著差距。

▲2025年總價2千萬元內預售屋與成屋坪數差異。（圖／永慶提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「文山、士林等區域成屋市場供給相對多元，同樣2千萬元的預算，在成屋市場有機會買到正2房、甚至小3房的格局，但在預售市場，僅能換取不到20坪的小空間，成屋多出來的坪數幾乎等於『多出一間房』，CP值相對較高。」

進一步觀察交易占比，中正、大安蛋黃區2千萬元以下預售屋交易占比不滿1%，反觀成屋市場仍有2成以上的交易量。而大同、中山、文山、北投、萬華五個行政區2千萬元內的成屋交易占比超過半數，其中又以萬華區的72.2%的交易占比最高。

陳金萍表示：「萬華區成屋市場以早期開發的公寓與中低樓層電梯住宅為主，屋齡普遍偏高，加上區內住宅產品以中小坪數為主，總價較不易被推升，使得2千萬元內的成屋在市場上具備較高供給比例，進而反映在實際成交占比上。」

中信房屋研展室副理莊思敏補充：「預售屋通常公設比都抓在32~35%，台北市一些小基地個案還會更高，而不少中古大樓、華廈公設比在20%以下，公寓更幾乎都是實坪，因此室內坪數差距會更大。」

