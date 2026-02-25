爸生前贈與2000萬房！爭產小弟「要求平分」怒告...判決結果曝

▲父母把財產轉贈給子女過程中，常引發公平與否的紛爭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

在遺產訴訟的戰場上，最常見的爭議並非在遺產而是在「你之前拿到的房子／現金，侵害了我的特留分，把錢吐出來！」

這對許多長期照顧父母、因而獲得長輩贈與感謝的子女來說，既不公平又令人心寒。難道父母生前自由處分財產的權利，在過世後都要被兄弟姊妹推翻嗎？

在法院實務上，有一則最高法院 111 年度台上字第 916 號 民事判決，可以給大家參考。

【實戰案例】孝順的大哥 vs. 爭產的小弟

老林晚年身體不好，長子阿明辭去工作全職照顧父親五年。老林感念阿明的孝心，在過世前 3 年，將名下一棟價值 2,000 萬元的公寓，以「贈與」的名義過戶給阿明，留下的現金存款僅剩 200 萬元。

長年旅居國外、鮮少回家的次子阿華回來奔喪。他發現遺產只剩現金200 萬，大怒之下，主張那棟房子是遺產的一部分，爸爸生前把房子給阿明，害他遺產只剩下一點點，因此要求阿明要把房子拿出來平分，或是至少要有特留分！

阿華認為遺產總額應該是 2,200 萬（房子+存款）。兩人應繼分至少各 1,100 萬，就算僅有特留分，至少也有 550 萬，但是現在存款卻只有 200 萬。

阿明主張：這棟房子是父親「生前」的贈與，所有權早就移轉了，根本不是遺產！既然不是遺產，就不必拿出來算特留分。

【法律解析】阿明能贏？

最高法院 111 年度台上字第 916 號 民事判決指出：「被繼承人所為生前贈與行為，因財產移轉關係已確定，且為尊重被繼承人自由處分其財產，乃不許對於生前贈與行為扣減」。

簡單的說，特留分的扣減權（民法 1225 條），原本是設計用來「遺囑」寫得太偏心的情況（例如遺囑寫「全部財產給大兒子」）。 但如果財產是在「活著的時候」就送出去的（生前贈與），這屬於一般的契約行為，財產所有權已經在生前合法轉移。法院認為，這跟死後的遺產分配完全不同，因此兄弟姊妹不能用不公平或是特留分為理由，要求把「生前送出去的禮物」討回來。

阿華還有機會嗎?民法 1173 條（特種贈與）

但其他繼承人也並非毫無勝算，如果阿華想要多分到財產，只有一條路：證明阿明拿到房子是因為「結婚、分居、營業」這三大理由（又稱特種贈與）。

如果阿明拿房子的原因是「結婚嫁妝」、「創業基金」、「獨立生活」，那這筆錢就會視為「遺產的預付」，必須加回去遺產內後由大家一起分配。

但本案中，阿明拿到房子是因為「父親感謝照顧」或單純的「一般贈與」。只要阿明能證明這一點，那麼這棟 2,000 萬的房子就會被完全排除在應繼分及特留分計算之內。

【結語】

「生前贈與」是財產規劃中，最有效規避特留分爭議的方法之一，如果有這類需求的父母，可以考慮用這種方法，不過稅務上規劃負擔也是要注意的。

最高法院 111 年度台上字第 916 號判決明確指出，父母在世時對自己的財產有絕對的支配權。只要能證明這筆財產是「生前的一般贈與」，就能平安地守護這份來自父母的愛與心意。

台灣遺囑協會定期舉辦預立遺囑公益講座，教大家如何預立一份幸福遺囑，有意報名者，請上協會網站（https://sites.google.com/view/twwillassoc）。

