ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

爸生前贈與2000萬房！爭產小弟「要求平分」怒告...判決結果曝

▲▼日本,街道,民宅,住宅,房子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲父母把財產轉贈給子女過程中，常引發公平與否的紛爭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／劉韋德律師／CTWANT

在遺產訴訟的戰場上，最常見的爭議並非在遺產而是在「你之前拿到的房子／現金，侵害了我的特留分，把錢吐出來！」

這對許多長期照顧父母、因而獲得長輩贈與感謝的子女來說，既不公平又令人心寒。難道父母生前自由處分財產的權利，在過世後都要被兄弟姊妹推翻嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

在法院實務上，有一則最高法院 111 年度台上字第 916 號 民事判決，可以給大家參考。

【實戰案例】孝順的大哥 vs. 爭產的小弟

老林晚年身體不好，長子阿明辭去工作全職照顧父親五年。老林感念阿明的孝心，在過世前 3 年，將名下一棟價值 2,000 萬元的公寓，以「贈與」的名義過戶給阿明，留下的現金存款僅剩 200 萬元。

長年旅居國外、鮮少回家的次子阿華回來奔喪。他發現遺產只剩現金200 萬，大怒之下，主張那棟房子是遺產的一部分，爸爸生前把房子給阿明，害他遺產只剩下一點點，因此要求阿明要把房子拿出來平分，或是至少要有特留分！

阿華認為遺產總額應該是 2,200 萬（房子+存款）。兩人應繼分至少各 1,100 萬，就算僅有特留分，至少也有 550 萬，但是現在存款卻只有 200 萬。

阿明主張：這棟房子是父親「生前」的贈與，所有權早就移轉了，根本不是遺產！既然不是遺產，就不必拿出來算特留分。

【法律解析】阿明能贏？

最高法院 111 年度台上字第 916 號 民事判決指出：「被繼承人所為生前贈與行為，因財產移轉關係已確定，且為尊重被繼承人自由處分其財產，乃不許對於生前贈與行為扣減」。

簡單的說，特留分的扣減權（民法 1225 條），原本是設計用來「遺囑」寫得太偏心的情況（例如遺囑寫「全部財產給大兒子」）。 但如果財產是在「活著的時候」就送出去的（生前贈與），這屬於一般的契約行為，財產所有權已經在生前合法轉移。法院認為，這跟死後的遺產分配完全不同，因此兄弟姊妹不能用不公平或是特留分為理由，要求把「生前送出去的禮物」討回來。

阿華還有機會嗎?民法 1173 條（特種贈與）

但其他繼承人也並非毫無勝算，如果阿華想要多分到財產，只有一條路：證明阿明拿到房子是因為「結婚、分居、營業」這三大理由（又稱特種贈與）。

如果阿明拿房子的原因是「結婚嫁妝」、「創業基金」、「獨立生活」，那這筆錢就會視為「遺產的預付」，必須加回去遺產內後由大家一起分配。

但本案中，阿明拿到房子是因為「父親感謝照顧」或單純的「一般贈與」。只要阿明能證明這一點，那麼這棟 2,000 萬的房子就會被完全排除在應繼分及特留分計算之內。

【結語】

「生前贈與」是財產規劃中，最有效規避特留分爭議的方法之一，如果有這類需求的父母，可以考慮用這種方法，不過稅務上規劃負擔也是要注意的。

最高法院 111 年度台上字第 916 號判決明確指出，父母在世時對自己的財產有絕對的支配權。只要能證明這筆財產是「生前的一般贈與」，就能平安地守護這份來自父母的愛與心意。

台灣遺囑協會定期舉辦預立遺囑公益講座，教大家如何預立一份幸福遺囑，有意報名者，請上協會網站（https://sites.google.com/view/twwillassoc）。

延伸閱讀
打完瘦瘦針性慾沒了？　醫直言「與食慾一起休眠」：吃對營養即恢復
太離譜！宿醉媽竟叫女兒徒步30公里上學　她在家繼續睡下場慘了
原始連結

關鍵字：劉韋德周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遭中工指控內線交易　3通路商4聲明強硬反擊

中工、寶佳經營權之爭越演越烈。昨（24日）中工公司派大動作召開記者會，向過去中工配合的3家通路商提出刑事告發，今（25日）這3家公司發4大聲明回應，指昨日中工記者會的內容「與事實不符，誤導市場。」

15分鐘前

歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂男「7倍價賣地」爽抱6.3億出場

MITSUI OUTLET PARK台南2期即將完工，在地人很愛的LOPIA也將在館內開出台南2號店，商業機能愈來愈成熟，吸引各大建商搶進。根據實登，達麗建設以7億2531萬元取得1533坪地，賣家為2012年以8944萬元得標，持有13年大賺6.3億元，直接翻漲7倍。

53分鐘前

爸生前贈與2000萬房！爭產小弟「要求平分」怒告...判決結果曝

在遺產訴訟的戰場上，最常見的爭議並非在遺產而是在「你之前拿到的房子／現金，侵害了我的特留分，把錢吐出來！」

1小時前

寶佳吞中工「緊急補申報」　公司派質疑：掩飾違法之舉

寶佳與中華工程（2515）經營權之爭越演越烈。今（25日）寶佳體系的堡新投資緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中華工程（2515）股份之「新增共同取得人」，並披露其持股高達4,387,102股。對此公司派發出3大聲明，認為寶佳這是異常且疑似掩飾違法之舉動。

1小時前

【廣編】「豐中城」訂簽18萬起　立即成家計畫

「豐中城」選定中豐路大道首排打造千坪造鎮開發，以2至3房規劃，吸引首購族群目光；現更推出「訂簽18萬起立即成家」計畫，幫您和家人圓夢，把每一份努力，換成真正屬於自己的家！

2小時前

預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

對比台北市各行政區2千萬元內預售屋、成屋的交易狀況與平均坪數，成屋價格親民、能買到更大的空間。其中，文山區的坪數差異高達12坪，另外士林、大同也有6坪多差距，等於「多出一間房」。

2小時前

觀光工廠不敵疫情關5年　傳建商大手筆租下改接待中心

曾是知名親子口袋名單、每到假日就充滿人潮排隊試吃的「黑糖家觀光工廠」旗艦店，位於路竹區，因疫情衝擊2020年歇業後，讓不少家長都感到相當惋惜，之後該店以月租金20萬元招租，一路空置5年，終於迎來新租客進駐。

3小時前

大安區58年公寓「每坪開價410萬賣」　網酸：世界奇蹟

四維路巷內1樓公寓開價6588萬元求售，屋齡58年，16坪拆算單價高達410萬元，在Threads引發熱議。原來該物件將都更改建，經手的建商透露，該戶重建後將分回1樓店面與車位，價值估8600萬元。

4小時前

機捷宅A1到A9漲翻！A7成凹陷區　首付18萬起「長耀辰」自住置產雙贏

機捷沿線房價續升，A1台北車站單價150萬、A2三重破百萬、A9林口站上85萬；相較之下A7仍找得到價格凹陷區。看準A7產業與建設雙重爆發的潛力，長耀建設在此推出「長耀辰」，近2000坪基地、29層雙塔，總價980萬起、首付18萬起。

6小時前

巨蛋商圈10年寶雅租約到　傳地主醞釀14億賣金雞母　

寶雅高雄明誠店2016年開幕，至今開店10年，2月遷店出清後，23日熄燈，不少在地人都十分惋惜，店員透露，因「租約到期」遷店，之後將搬到博愛店，在地傳出地主有意出售該地。專家預估，單價也要150~170萬元。

7小時前

【相擁交棒】柯建銘「主動退讓」願協助傳承！　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中「最強私校」錄取率20％　..

業績好仍要工作！藥師感嘆：若買..

沒小孩繼承...買房死後只能充..

高雄地王對面透天賣17年變傳說..

曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發..

房仲開Uber、30億豪宅錢坑..

大安區58年公寓「每坪開價41..

「營造黑馬」1.8億現金拿52..

嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客..

內湖上億頂樓豪宅賠償翻倍　改判..

ETtoday房產雲

最新新聞more

遭中工指控內線交易　3通路商4..

歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

寶佳吞中工「緊急補申報」　公司..

「豐中城」訂簽18萬起　立即成..

預算都是2千萬！　北市3區挑中..

觀光工廠不敵疫情關5年　傳建商..

大安區58年公寓「每坪開價41..

機捷宅A1到A9漲翻！A7成最..

巨蛋商圈10年寶雅租約到　傳地..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366