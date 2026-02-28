裝修蟑螂橫行　公會籲消費者自保看「防蟑3證照」

▲2026年交屋潮來襲，但室內裝修糾紛也時有所聞，示意圖。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

2026年交屋潮來襲，但室內裝修糾紛也時有所聞，台中市室內設計裝修商業同業公會針對近年室內裝修市場亂象，理事長吳康宥直言，找設計公司一定要看「防蟑3證照」，只要對齊這3張，被騙機率幾乎為0。

吳康宥表示：「2026丙午年是動盪的一年，雖然房地產景氣受政策影響有所萎縮，但裝修產業作為最後一環，仍有大量交屋需求，裝修預算不會爆衝，但會穩定成長，面對市場變動，將會積極與政府單位合作，另外，公會也格外重視裝修蟑螂問題。」

吳康宥透露：「過去也曾聽聞裝修蟑螂收費後不知所蹤，或是更誇張的是將建築廢棄物塞進隔間牆等離譜事件，消費者要避免遇到裝修蟑螂，最簡單的方式就是確認廠商是否具備『市政府商業登記證』、『公會會員證』、『專業技術人員證照』。」

▲台中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳康宥（左5）呼籲民眾，找設計公司一定要看「防蟑3證照」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

另外，針對產業長遠發展，中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫也強力發聲：「目前全台室內設計相關公司已達1萬7000多家，眾多設計系所學生畢業後投入職場，但專業價值卻常被低估，業界已爭取室內設計業專業人員進入『高考制』長達30年，但仍未獲重視，近期將再次召集產官學界，持續向政府大聲疾呼改革。」

劉易鑫說：「目前合格的室內裝修從業人員約3.5萬名，政府應加速完成專門職業及技術人員考試的『室內設計技師』類科，讓優秀人才透過國家高等考試試煉，以實力贏得應有價值。」

面對龐大的未來市場，吳康宥表示：「裝修產業產值統計不易，官方數字與實際市場常有落差，這代表產業仍有進步空間。未來1年充滿挑戰，全聯會與地方公會將持續推動『簡易室裝』流程簡便化，並透過制度改革，讓室內裝修專業在變局中站穩腳跟。」

