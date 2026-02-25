【廣編】「豐中城」訂簽18萬起　立即成家計畫

▲中豐路大道首排千坪造鎮開發「豐中城」，以2至3房規劃，吸引首購族群目光。

圖、文／和發建設提供

中豐路首排 中壢市心12分鐘

「豐中城」選定中豐路大道首排打造千坪造鎮開發，以2至3房規劃，吸引首購族群目光；現更推出「訂簽18萬起立即成家」計畫，幫您和家人圓夢，把每一份努力，換成真正屬於自己的家！

[廣告]請繼續往下閱讀...

9分鐘上國道 高效率事業捷徑

中豐路被視為南桃園最重要的交通大道，縱貫中壢、平鎮、山子頂至龍潭。「豐中城」坐擁地利之便，9 分鐘即可直上龍潭交流道串聯北二高；開車 10 分鐘即抵 66 快速道路，輕鬆連接觀音與各大工業園區，讓住戶能迅速切換工作與居家模式，打造高效率的事業捷徑。

商圈相伴 生活機能齊備

在生活機能方面，「豐中城」坐擁百年商圈、中正商圈與龍潭市場，周邊麥當勞、全聯福利中心、超商林立，滿足日常採買與飲食需求。此外，金融機構、診所藥妝店亦近在咫尺，與便利機能同步。

名校學區、醫療照護到位

對於年輕家庭最重視的教育問題，「豐中城」具備「散步即到校」的優勢，步行可至潛龍國小，家長免去舟車勞頓接送不便；在健康照護方面，基地鄰近國軍桃園總醫院與敏盛醫院，擁有醫學中心等級的醫療資源，為家中長輩與幼兒提供最安心的健康後盾。「豐中城」以千坪壯闊基地、完善的交通網絡及優質的文教醫療資源，為您開啟南桃園宜居的新標準！