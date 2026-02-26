ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

坐擁中部最大科學園區　彰化溪湖鎮房市「透天」最穩

▲▼中科二林園區17日上午舉辦12家廠商聯合動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中科二林園區是中部單一面積最大的科學園區。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

在六都房市受景氣循環與政策影響劇烈震盪之際，彰化縣反而走出一條相對「鈍化」的走勢，其中中科二林園區又是中部單一面積最大的科學園區，南彰化核心溪湖鎮，房市相對持穩，當六都推案量與成交量大起大落時，溪湖因產品結構特殊，大好大壞「都輪不到」，呈現穩定盤整格局。

東森房屋彰化中科溪湖加盟店店東蔡文鎮說明：「溪湖鎮當地房市結構約有8成以上為透天產品，20戶左右就算中型建案，與六都動輒百戶以上大樓案量體明顯不同。由於大樓產品比重低，整體推案量本就不大，即便中央打炒房、信用管制升級，或景氣反轉，對溪湖的衝擊相對有限。」

▲▼溪湖房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲溪湖房市主力為透天產品，同時形成「雙軌化」現象，總價帶約900萬元至2000萬元，建坪從30多坪到60坪不等。（圖／資料照）

蔡文鎮直言：「在六都波動明顯之時，溪湖市場屬於剛性自住型，大好大壞都不明顯。」

不過，2024年打房政策上路後，加上2025年國際關稅與貿易變數升溫，仍對彰化以中小企業、傳統產業為主的經濟結構造成間接影響。部分傳產老闆營運轉趨保守，員工收入穩定度下降，也使首購族進場節奏放慢。再加上銀行房貸審核趨嚴，資金更偏好公教族群與穩定職業，整體核貸成數略為下滑。

談到溪湖近年市場關鍵轉折，蔡文鎮表示：「中部科學園區二林園區，該園區面積約631公頃，為全台單一科學園區面積最大的科學園區，目前僅完成約一半開發。過去因廠商進駐速度不如預期，區域沉寂多年，直到約3~4年前矽品精密進駐後，產業動能才逐步成形。」

▲▼溪湖房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲溪湖市場普遍預期未來1至2年，隨著工程師與科技新貴落地生根，購屋需求將逐步釋放。（圖／資料照）

蔡文鎮分析：「目前園區員工多為近3年陸續到位，尚未完全轉化為購屋主力，市場普遍預期未來1至2年，隨著工程師與科技新貴落地生根，購屋需求將逐步釋放。」

產品結構方面，溪湖也形成「雙軌化」現象。傳統主力仍為透天，總價帶約900萬元至2000萬元，單價落在每坪22萬至25萬元，建坪從30多坪到60坪不等。近年為壓低總價，市場甚至出現過去少見的30多坪小坪數透天，多規劃3樓產品，以降低負擔門檻，銷況表現穩定。

另一類則是俗稱「新加坡式公寓」的華廈型產品，主打低總價2房，總價約450萬至800萬元，較佳地段3房可上看千萬元，換算單價已站穩3字頭。由於銜接透天與傳統大樓間的價格斷層，成為首購族「先求有再求好」的過渡型商品，在打房環境下反而具吸引力。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲東森房屋彰化中科溪湖加盟店店東蔡文鎮認為溪湖房市呈現穩定盤整格局，有意節稅的置產客，反而可以將目光轉移至農地市場。（圖／業者提供）

回顧上一波補漲潮，從彰化二林開始帶動，蔡文鎮說：「當時短短3個月內，二林房價從每坪6萬元飆升至15萬元，主要受台中建商外溢效應帶動，不過也因漲勢過快，後續進入盤整期。反而溪湖並沒有過多炒作跡象，因此在此次景氣反轉下，仍有穩定表現。」

目前市場交易以成屋為主，預售市場明顯降溫。尤其建商因對未來景氣審慎，多採保守推案策略，報開工量較去年縮減約3成，供給端收斂也讓價格修正幅度有限。

中古屋方面，蔡文鎮認為：「議價空間相對明顯。由於屋主多為早年低成本取得，即便讓利5%～10%，不至於賠售，買方議價成功率提高。綜觀溪湖房市在全台震盪格局中，展現出「小市場、小波動」特性。

蔡文鎮建議：「目前短期雖受景氣與信用政策影響，但在地剛需仍在，市場走勢偏向穩健盤整，若有意節稅的置產客，反而可以將目光轉移至農地市場，目前溪湖鎮都市計畫外農地價格，普遍修正約5%至8%，反而相對吸引置產客。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

