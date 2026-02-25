寶佳吞中工「緊急補申報」　公司派質疑：掩飾違法之舉

▲寶佳與中華工程（2515）經營權之爭越演越烈。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

寶佳與中華工程（2515）經營權之爭越演越烈。今（25日）寶佳體系的堡新投資緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中華工程（2515）股份之「新增共同取得人」，並披露其持股高達4,387,102股。對此公司派發出3大聲明，認為寶佳這是異常且疑似掩飾違法之舉動。

中華工程（2515）與寶佳集團的經營權之爭受到矚目，昨（23日）中工公司派大動作開記者會，針對去年11月4日寶佳旗下大華建設公告之前中工股價異常爆量、大漲，提出質疑，並向10人提出內線交易、操縱股價的刑事告發。

今（25日）寶佳體系的堡新投資緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中華工程（2515）股份之「新增共同取得人」，並披露其持股高達4,387,102股一事。針對此動作，中工表示：「這是異常且疑似掩飾違法之舉動，發表三點嚴正聲明。」

聲明如下：

一、 事後補申報難掩內線交易疑慮，急於補救實屬心虛之舉

本公司甫於昨日（2月24日）召開記者會，公開揭露林文鵬律師等相關人士於重大訊息公開前，由「零持股」異常狂買本公司股票。孰料堡新投資今日隨即遞案補申報，將林文鵬列入「共同取得人」，使成員由15 人增至16人。

本公司強烈質疑：沒有任何人會忘記自己有鉅額股票，然此種「遭揭發後才趕緊補正」的行徑，明顯是為掩飾涉嫌內線交易之實。此舉更坐實了林文鵬律師從一開始即與寶佳集團併購行動站在同一陣線，涉嫌事前獲悉內線消息之合理懷疑。本公司重申：行政上的「補申報」絕無法洗白其事前涉嫌「內線交易」與「操縱股價」之違法本質。

二、 鉅額購股資金來源不明，籲請檢調徹查背後金流與人頭帳戶

根據補申報資料，林文鵬律師個人持股竟達 438 萬餘股。以執業律師身分，在極短敏感期間內豪擲數千萬元鉅資狂買單一公司股票，其龐大資金究竟從何而來？背後是否有特定勢力提供奧援，利用其律師身分作為操作市場的人頭帳戶？

本公司強烈呼籲檢調單位、金管會及相關主管機關，應立即針對林文鵬律師之證券帳戶及資金流向展開深入追查。唯有釐清「錢從哪裡來」，才能揪出隱身幕後的市場黑手，守護 16 萬名中工股東權益與資本市場秩序。

三、 駁斥「已辭任中石化顧問」之不實言論，林文鵬涉嚴重違反律師倫理

針對媒體報導「寶佳指林文鵬早已辭去中石化顧問職務」一事，本公司嚴正澄清：此非事實。中石化與鉅業法律事務所林文鵬律師之委任合約，於去年仍在有效期限內，林律師並未向中石化提出辭任。林文鵬律師在受任於中石化期間，卻協助寶佳集團併購關連公司（中工）並大量買進股票，此舉已嚴重違反《律師倫理規範》，構成高度利益衝突。

本公司將持續蒐集證據並移送主管機關、司法機關處理，對於任何破壞市場秩序之行為，絕對追究到底，絕不寬貸。