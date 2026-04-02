身邊八年級生「只買新房」！一票點頭揭3關鍵：預售屋根本窮人福音

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家，有網友指出，發現身邊八年級生的朋友，買房大多都選新屋，毫無例外，就連自己也是買預售屋。貼文曝光，網友點出3大原因，「預售屋就窮人福音阿。」

年輕人只想買新房

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT發文，自己認識的八年級族群，只要有購屋需求，多半鎖定預售案或5年內的新成屋，幾乎沒有人選擇老屋，「包含我自己跟我家人，都是買預售屋」。從區域來看，有人買在台中，有人布局雙北或桃園，雖然樣本數約十多位不算多，但他強調「年輕人真的只買新房，沒在騙」。

他提到，年輕人普遍不喜歡老屋，「完全看不上」，並預測未來新舊屋之間的價差可能擴大，「台北市也一樣，年輕人寧願買新北桃園新房，也不買台北老屋。」

貼文曝光，網友點出關鍵原因，預售屋能分期慢慢繳，貸款成數高，也不用一次拿出大筆現金整修，且環境較佳、鄰居素質相對單純，「老屋翻修搞不好屋價一半，還無法貸款，誰買得起」、「新房子，總價1800-2500萬，通常鄰居都是正常人，老房遇到雷鄰居機率太高」、「因為住新房是享受，住老房是身心受創」。

不過，也有網友反駁，買新或買舊其實和預算、地段與需求更有關，「台北市老房我也可以」、「市區的老屋還是不便宜的」、「新屋都好小，老屋大坪數，住起來更爽」、「有家庭的想買新大樓3房，真的買不起」。