歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂男「7倍價賣地」爽抱6.3億出場

▲▼ LALAPORT 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「MITSUI OUTLET PARK 台南」位於台南歸仁，已成當地商業引擎，去年達麗建設以7.2億元入手附近歸仁九路1533坪地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

MITSUI OUTLET PARK台南2期即將完工，在地人很愛的LOPIA也將在館內開出台南2號店，商業機能愈來愈成熟，吸引各大建商搶進。根據實登，達麗建設以7億2531萬元取得1533坪地，賣家為2012年以8944萬元得標，持有13年大賺6.3億元，直接翻漲7倍。

「MITSUI OUTLET PARK 台南」位於台南歸仁，為三井不動產集團在台投資開發的第3座OUTLET 商業設施，進駐台南高鐵特區以來，帶動生活、消費與觀光人潮。外界關注的2期目前正施工中，預計春天開幕，預計將新增約50家品牌，已成當地商業引擎。連在地人很愛買的日系超市LOPIA也將在3月進駐2期，不少台南人都相當期待。

根據實登揭露，「MITSUI OUTLET PARK 台南」附近的歸仁九路，去年3月出現轉手交易，地坪1353坪，總價7億2531萬元，土地使用分區為住宅區，換算單價為53.6萬元。據查，買家為達麗建設。達麗建設發言人廖昭雄表示，還在整合鄰地中，短期內沒有開發計畫。

而賣家為4位呂先生，2012年標下交通部鐵道局的土地標售，當時成交價為8944萬5800元，也就是說賣家持有13年，獲利6億3586.42萬元，成交價直接翻了7倍。

▲▼ 台南,沙崙,歸仁,三井 。（圖／記者張雅雲攝）

▲去年 3 月 AMD 進駐沙崙科學城設立研發中心，外界正持續關注台積電有望落腳南科擴區。（圖／記者張雅雲攝）

海悅廣告主任李宏鳴表示，高鐵特區重大建設正輪番到位，包括沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、台南會展中心已完工，未來還有南科擴區等，皆為高科技及研發能量核心節點，而AMD也正式進駐沙崙科學城設立研發中心，外界正持續關注台積電有望落腳南科擴區，推升通勤與居住需求同步增長，房地價跟著雙漲。

李鴻鳴分析，台南高鐵特區地價早年仍在個位數盤整，近年在重大建設與產業題材推動下快速攀升，目前地價落在每坪50~55萬元。若從住宅市場來看，該區2020年首案「國家強棒」開賣時單價約18萬元起跳，迄今已有16個新案全數完銷，價格帶也一路往上推進。

現階段區域天花板為「達麗世界仁」改寫，最高實登成交單價達每坪54.1萬元，主力成交仍集中在4字頭，整體房價已由1字頭正式跨入5字頭區間。

