島語、屋馬全來了！台中漢神4月開　新案單價驚見6字頭

▲南台灣百貨霸主漢神百貨北上插旗，「漢神洲際購物廣場」預計4月正式開幕，正好趕上母親節消費大檔。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台灣百貨霸主漢神百貨北上插旗，「漢神洲際購物廣場」預計4月正式開幕，正好趕上母親節消費大檔，不僅漢神即將見客，七期「台中101」與高鐵特區「D-ONE第一大天地」也正如火如荼趕工中，三大商場同步推進，也替周邊房市鋪墊熱度。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

備受關注的漢神洲際購物廣場，近期動作頻頻，除了硬體搶工，營運倒數氣氛濃厚。引進的話題餐飲部分，除有號稱全台最難訂的「島語」外，還有頂級粵菜「名人坊」、初魚集團全台首櫃高級餐廳、屋馬集團全台首櫃全新業態餐廳、金色三麥集團運動酒吧和馬辣集團餐酒館等指標性品牌。

隨商場即將啟動，最靠近的「洲際段」成商場紅利的直接受益者。盤點區內指標案，以舜元建設「舜元悟野」為洲際段首個千坪基地獨棟超高層住宅大樓。鄰近的還有「惠宇和慕」實登累積61筆，「亞昕嶼森－之森」、「泓瑞洲際之森」則以低總價策略切入。「豐邑ONE+」，成交均價落在6字頭。值得注意的是，遠雄建設14期首發案「遠雄丰尚」近期正式進場搶市。

▲烏日「D-ONE第一大天地」工程也沒停下，預計2026年底完工，將成為中部最大複合場域。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋崇德14期店專員鄧和庠指出：「14期重劃區除洲際漢神百貨外，還有洲際棒球場及台中巨蛋等重大建設，緊靠11期重劃區，除了預售案，帶動11期也成為交易主力。」

百貨戰火不僅在北屯，西屯核心的「台中101」開發案與烏日「D-ONE第一大天地」工程也沒停下。其中，「台中101」結合頂級商辦與百貨，討論熱度居高不下。周邊房市包含達麗建設「達麗拾穗」1年賣出59筆，平均單價約73.3萬元。

而占地達18.5萬坪的烏日「D-ONE第一大天地」預計2026年底完工，將成為中部最大複合場域。即便近期房市略顯保守，但「大華縱橫」、「新高鐵」仍有6字頭成交表現，銷售冠軍則由「櫻花大綻」奪下，目前已累積184筆實登，勇冠全烏日。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，大型百貨進駐代表的是「百億級資金」對該區域未來20年發展的背書，百貨帶來的穩定就業人口與高頻率消費人流，會直接轉化為強勁的租屋與買房剛需。

▲位於西屯七期旁的「台中101」結合頂級商辦與百貨，討論熱度居高不下。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」