遭中工指控內線交易　3通路商4聲明強硬反擊

▲▼中華工程24日召開臨時記者會，痛批長龍、聯洲、全通三家委託書業者，內線交易操控中工股價黑幕。記者會結束後，董事長周志明在律師的陪同下前往北檢按鈴控告。（圖／記者湯興漢攝）

▲昨（24日）中工公司派大動作召開記者會，向過去中工配合的3家通路商提出刑事告發。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中工、寶佳經營權之爭越演越烈。昨（24日）中工公司派大動作召開記者會，向過去中工配合的3家通路商提出刑事告發，今（25日）這3家公司發4大聲明回應，指昨日中工記者會的內容「與事實不符，誤導市場。」

中工、寶佳經營權之爭越演越烈，昨（24日）中工公司派大動作召開記者會，針對去年11月4日寶佳旗下大華建設公告之前中工股價異常爆量、大漲，提出質疑，並提出涉嫌違反《證券交易法》第157條之1（內線交易）及第155條（操縱股價）的刑事告發，對象共有10人。

告發對象包括長龍、聯洲、全通3家公司負責人與相關經理人，以及鉅業國際法律事務所律師、寶晶能源獨董林文鵬律師，以及寶佳前包商、璟都建設黃國明。

中工表示：「長龍、聯洲、全通3家為中工過去的委託書通路業者，熟悉中工股東會等相關事務，且在約去年10月左右不約而同『集體跳船』，解除與中工的合作關係，懷疑他們早就與寶佳互相接觸，甚至選邊站。」

對此，今（25日）長龍、聯洲、全通3家聯合發布聲明。

針對中華工程股份有限公司記者會所提出與事實不符之指控，嚴正聲明如下：

一、本公司等與中華工程股份有限公司之股東會顧問服務，於114年5月29日中華工程114年度股東常會結束時即已履行完畢，此後本公司等與中華工程間未曾再延續原約或締結任何委任契約。中華工程所稱「合約存續期間利用職務知悉內幕消息並私下佈局」之說法，顯與客觀事實不符，並屬誤導性陳述。

二、中華工程另指稱本公司等於114年10月27日「突然通知終止長期委任關係」，亦與事實不符。於該時點雙方既無任何有效存續之委任契約，自無所謂「終止委任」之問題。

三、將已履行完畢之委任關係刻意包裝為仍在存續之契約，並據以對外提出指控，已造成市場重大誤解，並對本公司等之商譽與名譽權益造成損害。

四、本公司等長期以來均以誠信經營為根本，秉持專業與自律原則從事業務，並高度重視受託責任、商業秩序與市場信賴。對於維護公平透明之資本市場環境及健全公司治理機制，本公司等一向恪遵相關法令與產業規範，亦持續以審慎態度自我要求。

本公司等重申，絕無違反商業倫理、受託義務或《證券交易法》之行為，對於任何試圖以不實時間軸與錯誤事實框架誤導市場之行為，本公司等無法接受。

