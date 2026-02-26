天母家樂福舊址開新局！　房東證：2零售大咖攜手進駐

記者項瀚／台北報導

天母忠誠路二段上的家樂福開業8年，去年底熄燈，引發熱議，該店位於天母地王「新光天母傑仕堡」1樓店面。該社區招租狀況佳，全聯接手家樂福舊址，其他空店面也由寶雅租下，等於兩零售大咖包下該社區1樓全部店面空間。

▲天母忠誠路二段上家樂福開業8年，去年底熄燈引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

天母忠誠路二段上「家樂福」開業8年，但在去年底熄燈，引發熱議。當時《ETtoday新聞雲》報導，房東鼎固表示：「天母商圈並無沒落，知道家樂福租約到年底不續租，就已找好下一手租客，是與家樂福同業種的零售業者，預計明年就會開始進場裝潢。」

「家樂福」士林忠誠店位於「新光天母傑仕堡」大樓的1樓商場，該大樓於2023年日月光家族第三代、鼎固置業以116.8億元標下，地段精華擁「天母地王」之稱，基地面積1641坪、建物面積高達1.6萬坪，包括商場、商務住宅空間。

「新光天母傑仕堡」1樓可分成左右兩區，左側為家樂福舊址，房東證實新租客為全聯，但現場尚未貼出裝修公告。有趣的是右側店面近期也由寶雅承租，並已張貼裝修公告，但這兩筆交易未現實登交易。

▲寶雅即將進駐忠誠路二段，現場已貼上室內裝修許可證。（圖／記者項瀚攝）

經查忠誠路二段188號謄本，權狀面積約445坪，全聯坪數估約為168坪，而寶雅坪數也是上百坪，室內實際使用坪數近100坪。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該區為天母精華地段，區域住宅量體不小，頗具零售店面市場，且若是全聯、寶雅在同一點位開業，生鮮、生活用品等等皆可滿足，服務多元，能增加集客效益，發揮1+1大於2的效果。」

租金方面，韋昀廷分析：「該區租金單價落在3000元左右。」以寶雅的店面來說，月租金應落在35萬元上下；全聯則約在50萬元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄補充：「天母精華地段雖仍有空店面釋出，但要找到上百坪空間、社區及屋齡條件佳的物件相對少見，以本次討論的店面來說，除了店面空間夠大，又位於指標大樓『新光天母傑仕堡』，對連鎖業者來說具吸引力。」

▲天母地王「新光天母傑仕堡」1樓店面分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

