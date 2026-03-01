都更容積擬再放寬！新增量體要換社宅　國土署揭前提

▲都更容積擬再放寬，但新增容積必須換取社會住宅與婚育宅供給。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

針對行政院提出放寬都市更新容積獎勵，內政部國土管理署25日表示，政策核心在於兼顧公共利益，未來新增容積將與社會住宅及婚育宅供給直接連結，使開發利益回饋社會。同時也將啟動修法，強化整合與輔導機制，協助住戶自行主導更新，加快案件都更推動進程。

國土署表示，容積屬於都市計畫所賦予之發展權，具有公共性。未來若在現行1.5倍基礎上再予放寬，其前提是需要提供實質社會住宅與婚育宅。換言之，新增容積並非無條件給予，而是要使開發利益與國家住宅政策結合。中央住都中心及各縣市政府目前已透過都市更新取得社會住宅將近4千戶，國際亦有執行中的大倫敦計畫以及倫敦奧運公園等類似案例。

國土署指出，都市更新推動目的不只是拆除重建，同時還改善老舊及機能不足地區，讓民眾能享有安全、生活機能完善的居住空間及品質。國土署會透過制度設計，讓都市更新案件新增容積與社會住宅供給相互連結，及擴大都市更新開發的公共效益，未來將加速相關修法作業，並聽取各界意見，完善制度，促進國內住宅政策多元發展。

國土署最後表示，所有更新案件皆依都市計畫、環境承載評估等規定依法審議，以確保都市機能與公共設施容量不受影響。未來將在總量控管、區位適宜與公共設施容量可負荷之前提下審慎推動，確保都市品質與公共利益兼顧。