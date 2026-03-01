新竹豪宅持有不到1年轉手「賠458萬」　房仲揭關鍵

▲新竹豪宅房價下跌，前屋主不到1年前以8128萬元購入，如今以7670萬元轉手，賠售458萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

新竹豪宅房價下跌，前屋主不到1年前以8128萬元購入，如今以7670萬元轉手，賠售458萬元。專家表示，原屋主當初購屋向融資公司申貸，相對少見，不排除是自身財務本就相對緊繃。在地房仲補充，面對這一波房市寒冬，新竹房價出現5~10%修正，本次個案成交價符合當前行情。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

新竹豪宅出現短進短出賠售案例，近期實價揭露，去年11月「名發天琚」13樓戶以7670萬元交易，權狀165坪、拆算單價51.6萬元。不過前屋主在前年11月才以8128萬元取得，等於持有不到1年就認賠458萬元出場。

經查異動索引，前屋主、賣方為劉姓自然人，買方則為吳姓自然人。進一步觀察，原屋主當初購屋是向融資租賃公司（新鑫股份有限公司）申辦貸款，而非跟銀行辦理房貸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「由於融資租賃公司的貸款利率，比起銀行房貸利率高出許多，因此民眾若找融資公司申辦貸款，多半以二胎房貸的短期週轉居多。」

陳定中表示：「購屋房貸直接找租賃公司的情況不多，通常是負債比過高、銀行拒絕承貸，或本身與融資租賃公司有業務往來的民眾，才會選擇找融資租賃公司辦理購屋房貸。」

因此，陳定中直言：「會向融資租賃公司申貸的消費者，不排除是自身財務本就相對緊繃，一旦有較緊急的資金周轉需求，貸款無法如期繳納，就有可能賣屋變現；然而豪宅市場長期低迷，為求盡速成交拿錢，價格放軟也就不難理解。」





▲新竹房價過去漲多，面對這一波房市寒冬，出現5~10%的價格修正。（圖／記者陳凱力攝）

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示：「新竹房價過去漲多，面對這一波房市寒冬，不論是小宅、豪宅，都出現5~10%的價格修正，本次討論的豪宅案修正幅度僅5.6%，成交單價51萬元，符合當前行情。」

