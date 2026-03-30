年收120萬辦房貸！銀行主管見職業喊「多評估」 內行解釋：非歧視

▲銀行核貸是否存在職業潛規則？（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

職業真的會影響申辦房貸嗎？不少購屋者會困惑，明明收入穩定、信用漂亮，為何還是遭到銀行拒絕？就有一名從事銀行授信部門的男網友透露，近期有一位年收120萬、信用紀錄完美的客戶申請房貸，照理說審核應該沒問題，沒想到主管看了職業欄後卻說「要多評估」，讓他驚訝「原來審核房貸也有職業歧視」。貼文引發熱議，不少內行網友指出，申請房貸時，收入穩定的職業是最加分。

該名男網友在Dcard以「審核房貸時發現職業歧視真實存在」為題發文，表示他剛輪調到銀行授信部門，負責協助房貸審核。有個案子非常特殊，讓他印象超深刻，申請人年收入120萬元、頭期款400萬現金且信用紀錄完美，照理說此案子應該「秒過」，沒想到主管看到職業欄後說「這個要多評估」。

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原PO立刻詢問主管原因，主管表示這職業收入不穩定，且社會觀感不佳，怕影響銀行形象，主管說這是「風險考量」。原PO整個大傻眼，認為「數字明明都符合標準，為什麼要因為職業打折扣」，覺得根本就是偏見。

原PO後來查閱了資料，發現澳洲有一個年薪800多萬的人，因職業關係貸不到款，讓他驚呼，原來金融業的「標準化審核」，背後還是有很多主觀判斷，「我們一直說要公平、透明，但實際上某些職業就是會被另眼相待」。這讓他開始質疑，銀行到底是在評估「還款能力」，還是在評估「社會階級」，直言「對這份工作有點幻滅了」。

貼文一出，不少內行網友表示，收入穩定的公務員最容易貸款，「所以公務員為什麼被視為風險最低的工作，就是因為這個原因」、「所以我決定換工作了，國營事業總是好看一點，希望以後銀行可以看得起我」、「公務員年收60萬貸款一樣屌打你」、「做偏門的年收1000萬，跟公務員年收100萬，你覺得銀行會放款給哪個？」。

更多網友認為銀行審核房貸看職業是很合理的，「用職業評估穩定性很合理啊，銀行又不是做慈善」、「沒有什麼歧視，這就是依照過去的數據修正出來的規則啊，非常合理」、「因為你不是債主啊，用你自己的錢去借別人的時候你就會考慮風險了」、「審核對方的職業，這不是很正常嗎？這哪是歧視，不看職業就馬上通過撥款那應該很多銀行早就倒了」。