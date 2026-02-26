全台新建案「殺很大」10區出列　「買氣孤島」月銷不到1戶

▲全台新案讓利幅度最高的十大行政區出列，其中桃園大園區以22.5%的議價率居冠，等於開價打77折 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

全台新案議價幅度最高的十大行政區出列，其中桃園大園區以22.5%的議價率居冠，等於開價打77折。其他上榜區域介於13~17%間，顯示在龐大賣壓進逼下，建商態度明顯鬆動，相較過往房價只漲不跌，如今「軟房價」的態勢相當明顯。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

《591新建案》統計全台前十大行政區議價率較去年普遍增加，其中桃園市大園區以22.5%的議價率居冠，開價打77折，相較去年成長3.9％。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「蛋黃區房價固然有撐，但部分供給量大的外圍區域已淪為買氣孤島，甚至出現單月成交不到1戶的窘境，建商在庫存壓力下，銷售策略早已從『以拖待變』轉為『殺價取量』。」

畢務潔預測：「若今年信用管制政策未見鬆綁，房價估計將由僵持盤整進入實質降價階段，屆時購屋族的議價籌碼將顯著增加。」

▲全台十大議價率最高行政區。（AI協作圖／資料來源：591新建案，記者項瀚製作，經編輯審核）

至於議價率最高的大園，畢務潔表示：「該區近年受青埔特區外溢效應及航空城議題拉抬，包含客運園區在內等重劃區供給大幅增加，但在買氣降溫、投資客退場後，部分外圍個案為吸引買氣，採取開高走低策略，帶動議價率一路走高。」

代銷業者表示：「大園區為區內價差頗大的行政區，觀察去年實價登錄，青埔一帶的指標案成交單價逼近8字頭，但在客運園區還有2字頭價格。」他說：「客運園區又位於蛋白區，區內不乏大型開發案，戶數多，銷售也成為不小的壓力。」

至於新北唯一上榜的淡水區，本次議價率高達17.2%排名第二。畢務潔表示：「主要還是區域行情落差所致，特別是去年紅樹林生活圈有高價個案公開，將整體開價拉高至5字頭，但因交易主力仍集中在3、4字頭的淡海新市鎮，導致議價率持續擴大。」

南二都方面，畢務潔表示：「安南與善化區過去受惠南科紅利，區域行情屢創新高，然而隨房價基期墊高、市場陷入觀望，建商為打破僵局不得不擴大讓利。高雄同樣在台積電光環褪色下，交易量急轉直下，楠梓、左營等區也開始面臨以價換量的抉擇。」

