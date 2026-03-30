夫妻想「老透天換小房」降低壓力　專家教學：先別急

▲透天厝，示意圖非本文事發地。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

最近有民眾因老透天房貸壓力動念換小房，私訊詢問臉書粉專「賣厝阿明 知識+」，對此房產專家阿明回應「先不要」，並透露作法可以降低生活壓力、增加品質。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這起例子，指出一對長期居住在建坪約60坪老透天的夫妻，因剩餘350萬房貸壓力考慮換購公寓，卻發現預算僅能買到兩房空間。房產專家對此建議先別急著交易，因為透天厝具備免管理費與空間大的優勢，若倉促搬遷至小宅，不僅要面對愛貓與烏龜的安置問題，兩台車的停放更會成為居住痛點。

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轉增貸降壓保住大空間

阿明建議，與其承受房貸重壓，不如採取「轉增貸」策略，將還款年限從10年延長至20年，藉此大幅舒緩每個月的現金流支出。這種做法能讓屋主在不改變生活習慣的前提下，保留原本寬敞的居住環境與便利的雙車位，避免因匆忙換房而導致居住舒適度打折，讓資金調度更具彈性。

省下仲介費裝修舊屋更舒適

此外，買賣房屋產生的仲介佣金動輒百萬元，若選擇續住舊家，這筆隱形成本便能直接轉化為裝修預算。透過更新廚具或改造浴室，舊建物也能煥然一新，提升整體生活質感。專家建議，若真的想體驗小房生活，可先採租屋試住一年，待時機成熟再做打算，才是最明智的理財與生活規劃。