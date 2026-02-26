地王四子自立門戶10年　林鴻璋逆勢推140億3大案

▲由宏泰創辦人林堉璘之子林鴻璋（中白衣者）主導的暉騰建設成立10年，在今年危機入市，一口氣推出3大案。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

由宏泰創辦人林堉璘之子林鴻璋主導的暉騰建設成立10年，在今年危機入市，一口氣推出3大案，總銷達140億元，其中83億元的「暉騰織・光霽」也是七堵史上最大案。今（26日）林鴻璋罕見現身受訪，談整體房市及對建設業的想法。



台灣地王、宏泰創辦人林堉璘無人不曉，家族龐大，生前共有3位妻子，共育有5個兒子及多位女兒，皆鮮少在媒體曝光。

大房之子包括林鴻彬、林鴻熙、林鴻南，林鴻南為宏泰集團掌門人。近期，林鴻南最受矚目的決策，即為101大樓股權案，中聯信託投資公司持有的15.1%台北101股權公開標售案，由林鴻南旗下投資公司與人壽公司籌組的團隊得標，總交易金額86億378萬1278元。

至於二房之子林鴻璋、林鴻森皆自立門戶，林鴻森成立凱越建設，在2018年開始大動作佈局房市，拿下敦南信義公辦都更案、桃園中路兩塊指標案，之後又在三重推出「凱越集賢賦玉」、「凱越豐汎」等案。

而林鴻璋約在10年前成立暉騰建設，這段時間以來在北投推出3場建案，推案量並不多，但在今年大動作一口氣推出3大案，包括七堵「暉騰織・光霽」以及三重「集美街案」、「仁信段案」，合計總銷高達140億元。

其中，「暉騰織・光霽」總銷高達83億元，也是七堵史上規模最大的建案。該地早期為眷村社區，基地約3000坪，緊鄰未來的基隆捷運SB18北五堵站，規劃4棟、364戶，坪數設定在28~43坪，總價帶預計落在1800~2600萬元。

今（26日）林鴻璋罕見接受媒體訪問，談及整體房市，他表示：「房市投機氛圍消失，市場回歸真實剛需，市場呈現量縮、撐量狀況，暉騰策略非常明確，精準鎖定結構性紅利、成熟生活商圈。」

至於對暉騰建設未來的發展，林鴻璋表示：「我們不是上市公司，且這個產業很難去量化，影響因素太多，包括產業變化、人口結構、城市新舊交替等等，很難去講一個計畫要做什麼、怎麼做。」但他強調：「建設是我的興趣、愛好，會繼續做下去。」

▲林鴻璋說：「建設是我的興趣、愛好，會繼續做下去。」 （圖／記者項瀚攝）

近年房市不景氣，為何暉騰選在今年大舉推案？暉騰建設總經理簡雪玲直言：「危機入市！」她表示：「暉騰建設是很新的公司，希望一步一步走，走精工路線，不希望用量大的模式與市場競爭，而今天推出的3案也都是這幾年的積累。」

簡雪玲透露：「除了今年推出140億元3大案，暉騰在基隆七堵還有2案籌備中，在雙北地區也有3大都更案，此外在約4年前開始布局英國倫敦，是一個獨資的住宅、商業開發案。」

