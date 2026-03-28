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年薪280萬！他在台北「仍買不了喜歡的房」　網吐真相：薪水不重要

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲在台北怎麼買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名北漂、年薪破280萬的男網友感嘆，即使薪水不算低，但在台北市區想買到符合自身期待的「大空間、有車位」房產，仍然不容易，年輕人到底怎麼在台北買到喜歡的房呢？貼文曝光後，引起討論。

年薪280萬！想買空間大、有車位的房子

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男網友在Dcard上，以「年輕人台北買房現況」為標題發文表示，自己是84年次、來自南部的北漂族，目前月薪約15萬元、年薪超過280萬元。對於居住環境，他明確指出，無法忍受台北空間狹小且沒有車位的房子，強調自己需要空間大而且有車位的房產，否則會感到煩躁。

符合條件的房產要5000萬

然而，實際看房後，原PO發現符合他標準的理想房產，價格幾乎都要新台幣5000萬元以上。若以貸款30年計算，每月房貸還款金額高達15萬元。即便他有能力支付房價2成的自備款，也擔憂是否能順利貸到8成的房貸。但他又直言，自己不想花費2、3000萬元購買住得不舒服的房子。

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

高薪仍難購屋，年輕人都怎麼買房？

由於原PO自認收入並不低，因此不禁困惑，不解現在年輕人都怎麼買房的？還是他應該要把資產全數投入台股，等明年再看房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「10個有11個家裡或多或少贊助」、「老實說你薪水多少還真不重要，我85年次住中正區8000W+，家裡幫買的，連貸款都不用」、「身邊買房的幾乎都是靠家裡，其中一個在台北買房的也是父母幫忙的，想在台北買房基本上就是比誰的祖產多」、「台北的新房子不是給受薪階級買的，去新北或是回南部吧」、「你薪水不低，但台北市的新房子不是給受薪階級買的」。

關鍵字：買房年輕人Dcard

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