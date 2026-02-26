2025營收41億掉至5億！　高雄豪宅王：從業35年最寒冬

▲有高雄「豪宅王」之稱的皇苑建設。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制後房市買氣急凍，豪宅也難逃寒風。有高雄「豪宅王」之稱的皇苑建設，董事長郭敏能鬆口，去年總銷5億元，是他在房地產35年來營收最低，相較前年41億元，縮水剩1/8，郭敏能直言：「去年是最壞的一年。」今年開春已賣4戶。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

高雄最貴預售王紀錄，為美術館特區豪宅「御皇苑」2024年9月頂樓戶，以每坪84.7萬元成交，至今仍是高雄房價天花板。緊接著碰上央行祭出第七波信用管制，全台買氣出現雪崩式下滑，豪宅市場更是重災區。

郭敏能坦言，皇苑2024年業績41億元，「我不怕給大家知道，2025年業績只剩下5億元。」也是皇苑成立有史以來最低營收。

皇苑在高雄有2案，分別為成屋「御之苑」及預售「御皇苑」，面對成交量急凍，郭敏能認為，最壞的一年已經過去，一開春皇苑已售出4戶，都是自住的剛性需求，總銷快追上去年全年營收，對政策影響，郭敏能直言，超過4000萬元豪宅限貸3成，對高資產豪宅客幾乎沒有衝擊。

郭敏能說：「買8千萬、1億元房子的客戶，資產好幾個億，貸不貸款影響不大。」真正受壓縮的，是要入手總價約4000萬元的換屋族。他舉例，有醫師想買80坪換屋產品，但自備款動輒3000萬元，資金壓力瞬間放大。

因此市場上產品明顯小型化，郭敏能觀察，全台新案主力坪數不斷下修，新青安貸款利率補貼讓不少首購族，在總價考量下選擇小坪數產品，但未來若家庭人數成長，換屋壓力仍會浮現。但對豪宅建商而言，這波小宅潮流並非主戰場。

▲皇苑建設董事長郭敏能表示，一開春皇苑已售出4戶，都是自住的剛性需求。（圖／記者張雅雲攝）

他指出，2025年台灣經濟成長率達8.63%，創15年新高，科技、生技、農業、漁業皆有亮眼表現；銀行存款10年來從31兆增加到62.4兆；去年外貿進帳4.5兆元，上市櫃公司獲利超過4兆元。

郭敏能說：「從來沒有一個時期，台灣總體經濟這麼好，在資金充沛、產業強勁的背景下，談房地產崩盤並不可能。」因此他為了留住人才，去年逆勢加薪15%，年終獎金也發出3個月。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，豪宅案總銷金額高、銷售周期長，只要入帳節奏延後，營收就會明顯滑落，但不必然代表體質惡化。

謝哲耀指出，目前高雄豪宅市場確實成交放緩，但高資產型客戶仍在，只是決策期拉長，對品牌、建材、規劃都更挑剔，加上股市衝破3萬點帶來財富效應，現在捧現金買房的豪宅客也不少，預估今年豪宅市場會因不同品牌與地段差異出現買氣消長。

