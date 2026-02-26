竹北有錢人很多？太太們聊建案「像在買蘿蔔」她聽傻

▲竹北有不少科技人才。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹如今是高科技產業聚集地，有眾多一流科技人才進駐。就有網友表示，在社群上刷到大家討論「竹北有錢人很多」的故事後，也忍不住分享自己在竹北連鎖健身房聽到的故事，某次親耳聽到幾個太太們討論建案，語氣自然得像在買蘿蔔，讓她在角落「看似閉目養神，其實慌到不行」，直呼這世界太衝擊。

實況主打打在Threads分享，某次在竹北某間連鎖健身房的女生浴室烤箱裡聽到，太太們討論某個新建案，其中一位太太表示，「好像快開賣了，但那天我的Sales問我要不要買，我就買了。」語氣輕鬆得像日常採買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對話還沒結束，另一位太太隨即追問，「妳買哪層？我聽說二樓會送大陽台。」對方則回，「雖然二樓很吸引人，但我最後買獨棟欸，因為Sales說買獨棟有送森林，之後可以賣碳權。」原PO聽完整段對話直呼，「什麼東西，這到底是哪裡？她們是在買蘿蔔還是買房子？」

貼文曝光後掀起熱議，有人秒共鳴，「新竹地區的跑步機上永遠都能看到股市」、「男生那區討論的是股票」、「吃高級早午餐也很多卦，環境美空間大那種」、「附和一下，台積工程師被太太派任務去菜市場買蔥，結果也是順便買了房子回家。」

也有人自嘲，「笑死，夏天的蘿蔔我還買不起」、「我只能在茶水間聊i珍食」、「我和朋友聊的都是哪間復健科比較有效。」不過，打打事後也補充，這個故事已經有一段時間了，大概一兩年，不是近期的事。