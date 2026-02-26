中科租金兩個世界！　科技新貴月砸8萬租豪宅「比市價貴3倍」

▲中科生活圈近年受科技業剛性需求支撐，出現3房租金8.4萬元的新天價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中科生活圈近年受科技業剛性需求支撐，住宅租賃市呈現「均價平穩微揚、高端個案創高」格局。位於福科路上的「寶輝國際莊園」不僅售價創新高，近期更出現3房租金8.4萬元的新天價，信義房屋專家認爲該社區4大優勢創高租金，但屬於「一支獨秀」，中科主流產品租金仍多落在3萬元出頭。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著台積電市值突破50兆元，中科二期園區規劃導入1.4奈米先進製程，市場預期，新園區員工規模上看8000至1萬人，而龐大的科技人口紅利已提前反映在房市住宅市場。

根據實價登錄揭露，位於福科路的「寶輝國際莊園」中高樓層總面積33坪的3房物件，以月租金8.4萬元成交，單坪租金突破2500元，傲視中科特區不說，單、總價已超越不少七期豪宅單坪租金千元左右水準，引發市場關注。

▲中科高端租賃市場與主流市場其實是「兩個世界」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

信義房屋中科東大店陳泱儒表示：「近1年在買氣轉弱、購屋人數減少的情況下，部分需求轉向租屋市場，使租賃需求略為增加，對租金形成支撐。」

陳泱儒分析：「該社區公設豐富且規格高端，更是中科唯一壯闊基地擁有『大樹莊園級』的規劃，具備獨特性。加上管理品質維持高檔水準，吸引高端客群。」

此外，租客背景更有所區隔。陳泱儒透露：「此類高租金個案，多為科技業高階主管或外商企業派駐人員承租，且多由公司支付或可報帳，相較一般自付型租客更能接受高總價租金。」

不過，陳泱儒說：「寶輝租金目前屬於『一枝獨秀』，但若回歸整體中科租賃市場，以2房、3房主流產品來看，目前成交行情大致落在2.5萬至3.5萬元區間，若為坪數較大則約4萬至4.5萬元。以戶數結構計算，區域平均租金落在3萬元上下較為合理。」

另一名在地仲介林先生則透露：「我也成交過該社區租賃，最終月租金8萬元，不含管理費，且室內為空屋，僅有基本的家電（冷氣、熱水器），若再加上管理費，1個月基本支出就是9萬元以上。」

他也指出，寶輝的「VILLAGE 世紀莊園」內也傳出有月租金突破10萬元的案例，「中科高端租賃市場與主流市場其實是『兩個世界』。在科技業預算彈性較高的情況下，往往租客更重視社區形象、隱私性與生活品質。」

▲在科技業預算彈性較高的情況下，對價格敏感度相對較低，往往租客更重視社區形象、隱私性與生活品質。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」



信義房屋更多相關新聞

