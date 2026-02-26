昔「喊水會結凍」政治世家　售仁武千坪地進帳5.5億

▲仁武100期重劃區1265坪地，去年11月以總價5.5億元售出，該地以耕宏企業名義售出，董事長為前高雄縣長余政憲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄近年地價水漲船高。實登揭露，仁武100期重劃區1265坪地，去年11月以總價5.5億元售出，賣家就是高雄昔日「喊水會結凍」的政治世家「高雄余家」，該地以耕宏企業名義售出，董事長為前高雄縣長余政憲。信義房屋專家表示，仁武主流中古大樓單價25~29萬元。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

余家是高雄政壇知名的政治世家，已故的余登發是中華民國第1屆國大代表、高雄縣縣長，家族政治版圖一路延伸到女婿黃友仁、媳婦余陳月瑛與長孫余政憲等人，合計家族共6次出任高雄縣長，家族中擔任立法委員的政治人物也不少，全盛時期的政治能量堪稱「喊水會結凍」，被稱為「余家班」，在高雄相當傳奇。

▲根據經濟部網站，耕宏企業代表人、董事長均為余政憲。（圖／翻攝自經濟部網站）

根據實登，去年11月仁武100期重劃區的1265.6坪地，以總價5.5億元售出，換算單價43.5萬元，賣家為耕宏企業，根據商工登記資料查詢，代表人、董事長均為余政憲。新買家為板橋自然人，知情人士證實為寶佳旗下子公司入手。

住商不動產八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，100期重劃區位於仁武八卦寮，去年重劃完成，總面積約20公頃，重劃後建築用地約10公頃，區內有草潭埤滯洪池公園。





▲100期重劃區位於仁武八卦寮，去年中重劃完成，區內有草潭埤滯洪池公園。（圖／記者張雅雲攝）

劉凱瑞表示，仁武這幾年受惠台積電效應與產業轉型，地價站上歷史高點，100期重劃前，農地單價約11~13萬元，重劃完成後，在產業議題與重劃紅利加持下，目前地主開價多已站上5字頭，實際成交則落在4字頭，該筆交易也算符合區域行情。外界以目前土地取得成本推估，新推案單價至少也要35萬元起跳。

▲耕宏企業出售土地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋仁武重劃店業務洪良瑋表示，該區剛重劃完成，尚無新案推出，周邊新案開價為3字頭起跳，仁武在第七波信用管制前，單價最高曾站上4字頭，最受歡迎的物件是10年內大樓，成交單價25~29萬元。

附近仍有不少老透天，屋齡約10~20年較受青睞，總價多落在2000萬元上下；若為雙車位或地坪較大產品，成交可達2500~2700萬元。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

信義房屋更多相關新聞