日不動產公司低買高賣！坑殺39老人「房價翻17倍」　1年狂吸7.5億

記者張方瑀／綜合報導

日本警視廳日前破獲一起重大不動產詐騙案，指定暴力團「住吉會」幹部石井寬一涉嫌經營不動產公司，鎖定高齡獨居長者，以話術誘騙被害人以高出市價數倍的行情購買老舊公寓。警方調查發現，該集團在短短一年多內，竟將低價買入的物件翻出最高17倍的暴利轉賣，從39名長者身上吸金高達7.5億日圓。

根據《朝日新聞》等日媒報導，警視廳25日宣布逮捕「壽不動產」代表董事、現年42歲的住吉會系暴力團幹部石井寬一等9名男子。

低價物件翻17倍賣 1年多吸金7.5億

警方調查指出，石井寬一集團自2022年6月至2023年10月間，專門搜購位於東京、茨城、群馬及愛知等地區，屋齡高達數十年的老舊單人套房公寓。該集團將購入的低廉物件，以最高約17倍的不合理高價轉賣給高齡者，期間共與39名長者簽署52件買賣合約，不法獲利估計達7億5000萬日圓（約新台幣1.58億元）。

「溫情攻勢」套話 鎖定萬名長者個資

該集團的犯罪手法極具針對性，他們手握數萬名高齡者的個資名單，透過電話行銷後親自登門拜訪。為了降低長輩戒心，嫌犯會攜帶伴手禮或招待受害者外出用餐，並以「晚年生活規劃」為名義，詳細打探長者的資產狀況，進而鎖定財力雄厚的對象下手。

據統計，受害者年齡介於70歲至94歲，其中高達九成是獨居老人。

謊稱收租比存錢好 560萬房賣到4000萬

具體的詐騙案例中，嫌犯於2023年5月至8月間，向東京一名70多歲女性及埼玉縣一名80多歲男性謊稱，「投資房地產有穩定租金收入，收益遠比存銀行好」、「買房繼承還能節稅」。

集團成員將在埼玉縣以300萬日圓買入的物件，以2200萬日圓賣給該名女性；另外將神奈川縣兩處總價560萬日圓的物件，以4000萬日圓的高價賣給該名男性，光是這兩名被害人就被騙走共計6216萬日圓。

黑幫幹部背景曝光 空殼公司人去樓空

事實上，這並非該集團首次犯案。石井寬一等7人早在今年1月，就曾因涉嫌以同樣手法詐騙兩名患有失智症的長輩，被警方依「準詐欺」罪名逮捕。目前被捕的9人均未透露是否認罪。

日媒實地走訪「壽不動產」位於新宿區的登記地址，發現該大樓內根本沒有公司招牌或辦公室，撥打電話也僅傳出「此號碼已停止使用」的語音，顯示該公司可能僅是為了詐騙而設立的空殼單位。