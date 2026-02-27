南屯都更王誰來當？　一秒看懂建商「蠶食鯨吞」地圖

記者陳筱惠／台中報導

南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天產品，尤其是軌道經濟效應發酵，「大墩路、文心路、五權西路」周邊都出現大批透天被整合，也揭示一場圍繞捷運紅利的都市更新戰，正在悄然上演。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

▲南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天，尤其「大墩路、文心路、五權西路」周邊。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察近3年土地交易動向，包括泰御建設、親家建設、允將建設、興富發建設以及豐邑機構等指標業者紛紛插旗，整合規模動輒數百坪、甚至突破千坪，單價更屢創區域新高。

其中近期搶當民間都更王的為最受矚目的為泰御建設。才出手五權西路二段與文心路口整合19戶透天，基地約554.78坪，市場推估成交單價上看每坪250萬元，總額約13.86億元，刷新區域整合行情。

另一處位於大墩路與大墩一街口的基地，則整合44筆土地、23棟透天，面積達1057.54坪，總金額預估突破20億元。2處基地距離不遠，但皆位處交通樞紐與成熟商圈交會點，一旦推案，勢將改寫周邊天際線樣貌。

▲最早出手的則是台中的親家建設與允將建設，以恆厚興業名義整合，鎖定大墩二街，完成28戶透天、42筆土地整合 。（圖／記者陳筱惠攝）

最早出手的則是親家建設與允將建設，以恆厚興業名義整合，鎖定大墩二街，完成28戶透天、42筆土地整合，基地面積約948.03坪。市場推估投入金額超過15億元，單價約每坪200萬元。這樣大規模「地毯式收購」老透天，顯示業者對捷運生活圈發展潛力的高度信心。

此外，原本充滿在地煙火氣的「文心第一黃昏市場」也已經走入歷史。興富發高層私人投資的泰霖事業，以約12億元取得728.12坪土地，換算單坪約164萬元。未來該地預計改建為住商複合大樓。





▲泰霖事業以約12億元取得「文心第一黃昏市場」，未來該地預計改建為住商複合大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

另一筆指標交易則落在文心南三路。原知名餐飲地點「姐妹花料理」舊址，已由豐邑機構旗下浩瀚開發以約10.18億元收購，整合12個門牌、面積603.63坪，單價約168萬元，更持續整合佈局，也顯示建商布局正向八期重劃區邊緣延伸。

對於老牌建商紛紛搶進當民間都更王，春耕不動產總經理張維良表示：「這幾年不少建商對準都更、危老以及貸款因素，搶進市中心整合，又看中土地強度從住變商的優勢，包含住二變商四、住三變商三，最高容積可到500％的優勢，也帶動市中心的土地單價拔高。」

未來這樣市中心精華地段是否還會有這樣的整合案例，張維良認為：「因這方式只會出現在高容積並且有危老獎勵地段，目前受到貸款限制，但自2025年後，多數開發商略顯猶豫。」

不過可預見的是隨著老屋陸續收購、拆除、圍籬掛起，南屯區街景正從平面低矮的透天聚落，逐步轉變為高樓林立的垂直城市。對地主而言，是資產重估與財富重分配的契機，對城市發展而言，則是一場結合交通建設與都市更新的轉型實驗。這場「都更大亂鬥」仍在持續，未來南屯房市走向，備受市場關注。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」