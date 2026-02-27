ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建商「蠶食鯨吞」地圖

記者陳筱惠／台中報導

南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天產品，尤其是軌道經濟效應發酵，「大墩路、文心路、五權西路」周邊都出現大批透天被整合，也揭示一場圍繞捷運紅利的都市更新戰，正在悄然上演。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲南屯區精華地，近3年出現建商默默整合可都更、符合危老的透天，尤其「大墩路、文心路、五權西路」周邊。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

觀察近3年土地交易動向，包括泰御建設、親家建設、允將建設、興富發建設以及豐邑機構等指標業者紛紛插旗，整合規模動輒數百坪、甚至突破千坪，單價更屢創區域新高。

其中近期搶當民間都更王的為最受矚目的為泰御建設。才出手五權西路二段與文心路口整合19戶透天，基地約554.78坪，市場推估成交單價上看每坪250萬元，總額約13.86億元，刷新區域整合行情。

另一處位於大墩路與大墩一街口的基地，則整合44筆土地、23棟透天，面積達1057.54坪，總金額預估突破20億元。2處基地距離不遠，但皆位處交通樞紐與成熟商圈交會點，一旦推案，勢將改寫周邊天際線樣貌。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲最早出手的則是台中的親家建設與允將建設，以恆厚興業名義整合，鎖定大墩二街，完成28戶透天、42筆土地整合 。（圖／記者陳筱惠攝）

最早出手的則是親家建設與允將建設，以恆厚興業名義整合，鎖定大墩二街，完成28戶透天、42筆土地整合，基地面積約948.03坪。市場推估投入金額超過15億元，單價約每坪200萬元。這樣大規模「地毯式收購」老透天，顯示業者對捷運生活圈發展潛力的高度信心。

此外，原本充滿在地煙火氣的「文心第一黃昏市場」也已經走入歷史。興富發高層私人投資的泰霖事業，以約12億元取得728.12坪土地，換算單坪約164萬元。未來該地預計改建為住商複合大樓。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲泰霖事業以約12億元取得「文心第一黃昏市場」，未來該地預計改建為住商複合大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

另一筆指標交易則落在文心南三路。原知名餐飲地點「姐妹花料理」舊址，已由豐邑機構旗下浩瀚開發以約10.18億元收購，整合12個門牌、面積603.63坪，單價約168萬元，更持續整合佈局，也顯示建商布局正向八期重劃區邊緣延伸。

對於老牌建商紛紛搶進當民間都更王，春耕不動產總經理張維良表示：「這幾年不少建商對準都更、危老以及貸款因素，搶進市中心整合，又看中土地強度從住變商的優勢，包含住二變商四、住三變商三，最高容積可到500％的優勢，也帶動市中心的土地單價拔高。」

未來這樣市中心精華地段是否還會有這樣的整合案例，張維良認為：「因這方式只會出現在高容積並且有危老獎勵地段，目前受到貸款限制，但自2025年後，多數開發商略顯猶豫。」

不過可預見的是隨著老屋陸續收購、拆除、圍籬掛起，南屯區街景正從平面低矮的透天聚落，逐步轉變為高樓林立的垂直城市。對地主而言，是資產重估與財富重分配的契機，對城市發展而言，則是一場結合交通建設與都市更新的轉型實驗。這場「都更大亂鬥」仍在持續，未來南屯房市走向，備受市場關注。

關鍵字：台中房市都市更新透天整合捷運紅利南屯地產民間都更王大墩路文心路五權西路

