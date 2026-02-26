竹市核心進入新一輪發展節奏　年輕工程師購屋視野回到新竹市心

圖、文／海悅機構提供

【城隍廟×大遠百雙商圈 竹科年輕人的風格生活都在此】

城隍廟自18世紀以來即是新竹重要生活中心，結合大遠百商圈後，匯集新竹唯一Gold Class威秀影城及多元指標餐飲娛樂，讓日常聚餐與休閒都能在生活半徑內完成。隨著城市發展，城隍商圈逐漸形成年輕族群偏好的生活風格聚落，集結質感餐廳、精品咖啡館、風格髮廊與選品服飾店，形塑「能吃、能逛、能社交」的市心生活樣貌。

【大型都更案接力啟動 市中心進入新一輪發展節奏】

從城市發展面來看，新竹市中心正迎來新一波更新動能。包含經國路上國泰三井800餘戶公辦都更案、警光路上1400餘坪都更案，以及亞昕集團攜手代銷龍頭海悅國際的千坪大型開發計畫。市場普遍認為，這些大型都更案逐步落實後，可望複製台北市『東區門戶計畫』成功經驗，進一步帶動市中心整體街廓品質與住宅價值提升。

在多項大型開發案仍處於規劃階段之際，由閎基建築機構推出的「閎基鑲湧」於2025年末率先進場，成為區域更新節奏中的指標起點。基地座落新竹市稀有的中山路上，同時鄰近客雅溪自然水岸與六大公園綠帶，在市心環境中兼具城市便利與自然尺度。推出後，即獲得自住型買盤關注，短時間內即展現亮眼表現，也反映市場對市心住宅的高接受度。

【自住買盤回流市心 高規格建材與制震規劃成青睞關鍵】

市場觀察指出，這波市心回流潮，不僅是價格結構調整的結果，更反映出購屋族對「生活使用率」與「長期居住品質」的重新排序。隨著竹北與關埔房價持續墊高，越來越多科技族群開始回頭審視新竹市中心的居住條件。

「閎基鑲湧」之所以快速受到年輕工程師與自住客青睞，關鍵不僅在於市區具備氛圍與密度兼具的生活圈，相較竹北、關埔高走勢的房價結構，新竹市核心以更務實的單價與總價條件，回應日常居住需求，逐步成為新一波買盤的重要指標。

再加上未來大型都更案將連年推進，區域動能持續累積，搭配高規格建材配置與制震工法規劃，「閎基鑲湧」自然成為市中心購屋市場中備受關注的選項。

