柯昇沛／台積電市值衝破50兆　房市新戰場「供應鏈地產」藏金

▲台積電近日股價屢創新高，跨越2千元整數大關，市值同步突破50兆元新台幣。（圖／記者姜國輝攝）

文／城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛

台積電近日股價屢創新高，跨越2千元整數大關，市值同步突破50兆元新台幣。當台積電市值突破新台幣50兆元，這不只是股價創高的事件，而是一場資本重新定價台灣產業地位的宣示。

從1兆美元門檻，到50兆市值規模，全球資本所押注的，不只是單一企業，而是整條半導體供應鏈的技術領先與結構優勢。問題是資本市場已提前反映未來10年的成長預期，實體經濟會如何承接？

我認為答案是：產能擴張與工業地產。

科技業市值成長，本質來自於未來訂單能見度、技術領先優勢與資本支出規模。而資本支出最終會落地在廠房、設備、土地與基礎建設。當半導體產業持續擴張，供應鏈企業必須同步擴廠，工業地產因此成為產業成長的實體載體。

▲柯昇沛認為當科技龍頭企業市值創高時，會進而推升工業用地價格。（圖／業者提供）

歷史經驗顯示，當科技龍頭企業市值創高時，往往帶動設備與材料廠投資擴張、封測與零組件廠區升級，以及物流與倉儲需求增加，進而推升工業用地價格。這是一種由股市預期轉為土地與廠房需求的傳導過程。

在台灣，這個傳導路徑特別明顯，因為半導體產業鏈高度集中、密度極高。從新竹、台中到南部科學園區，產業聚落的擴張，往往先反映在土地取得與廠房規劃。

從長線資本邏輯來看，可以分為三個層次。第一層是技術定價，台積電的市值反映的是技術話語權與全球供應鏈的主導能力。第二層是產能落地，產能擴張必須依賴園區、土地與基礎設施，這是實體資本形成的過程。第三層是區域重估，具備產業聚落與交通優勢的區域，其工業地產將獲得結構性支撐。

▲台積電50兆市值，並不是終點，而是供應鏈投資的起點。（圖／記者李毓康攝）



住宅市場容易受到利率與信用政策影響，商辦與景氣循環高度連動，而工業地產則直接與產業資本支出掛鉤。當產業擴張屬於結構性成長，而非景氣循環反彈時，工業地產的支撐力更為穩定。

換言之，台積電50兆市值，並不是終點，而是供應鏈投資的起點。台積電已成為台灣經濟的定錨企業。當全球資本願意以歷史級估值定價台灣半導體龍頭，背後代表的是對技術領先與產能規模的長期信任，而這份信任最終將轉化為實體投資、廠房建設與土地需求。

股市創高，是資本對未來的預期。工業地產升溫，是產業對未來的實踐。這不只是市場行情，而是台灣製造升級進入新階段的關鍵訊號。

►柯昇沛小檔案

學歷：英國亞斯頓大學

經歷：高力國際（ColliersInternational）投資部副總裁

現職：城市重劃趨勢中心執行長、全球時代機構董事主席、A&P CAPITAL亞洲代表－管理國際及家族地產開發基金、中華民國商業總會全球地產投資開發委員會、全球城市交流創會主席