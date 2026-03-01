中捷延伸彰化案送審！　三鐵共構金馬站成房市新曙光

▲台中市政府已正式將「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」提送交通部審議，中彰跨縣市軌道建設邁出關鍵一步。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府已正式將「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」提送交通部審議。在目前房市受信用管制衝擊、市場動能熄火之際，這項重大利多被視為彰化房市打破「量縮僵局」的關鍵。

彰化房市在行政院信用管制下，尚未迎來暖陽。彰化市預售屋交易量明顯萎縮，根據已完整揭露2025年12月份的資訊，預售成交紀錄僅剩16筆。交易高度集中於「泉宇大恆」、「三福宅邸」與「櫻花中山之櫻」，員林市指標案「坤悅原鄰薈」也同樣站穩4字頭。

彰化房仲童元鋙指出：「目前購屋族跟著央行政策腳步，在貸款成數限制下態度轉趨謹慎，市場呈現『量縮價穩』格局。」彰化在地民眾黃先生則直言，彰化市預售單價衝上40萬大關，對當地受薪階級已近負擔極限，導致部分買盤轉向單價相仿的台中烏日或南區，形成外溢效應。

台中市政府捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸線全長約10.041公里，其中南段「彰化延伸段」自高鐵台中站（G17）起，銜接彰化鐵路高架化後新設的「金馬站」，全長約7.575公里。金馬站未來將整合捷運、高鐵及台鐵系統，成為三鐵共構的運輸節點。

在地代銷業者分析，在房價處於高檔、市場進入僵持期時，唯有具備「無可挑剔地點」或「重大交通建設」的產品才能出線。此次中捷延伸案送審，預計核定後9年完工，將串聯中彰30分鐘生活圈，對於金馬站周邊與捷運沿線房市，具備長遠的保值與支撐效果。

