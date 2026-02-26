清華高雄校區落腳蓮池潭　周邊房價還有3字頭

▲國立清華大學應高雄市政府邀請設立高雄校區，26日舉行「國家重點領域校際研教園區清華大學高雄校區啟用典禮」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

配合國家南部產業發展與科技布局政策，國立清華大學應高雄市政府邀請設立高雄校區，26日舉行「國家重點領域校際研教園區清華大學高雄校區啟用典禮」，引來不少在地民眾矚目。根據房仲統計，該區今年均價30.9萬元，近3年房價緩漲1成。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年高雄市與中央推動「國家重點領域校際研教園區」計畫，選定左營區蓮潭會館與公教人力發展中心為基地，由陽明交大、清華大學進駐，成立「陽明交大高雄分部」，去年9月已先開設學士學位學程。

清華大學高雄校區進修中心一館位於左營區翠華路，園區選址緊鄰台積電楠梓廠與高鐵左營站，鎖定半導體、AI與淨零碳排等領域，前身為南區兒童之家，預計未來10年內將有約1000名學生與100名教師進駐。

▲高雄校區將分階段推動，目前已完成進修一館整建與研究所招生，未來規劃六大國家重點領域碩博士學程，9月開學。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市長陳其邁直言，城市競爭本質就是人才競爭，高雄過去高教量能南北失衡，如今透過頂尖大學南下布局，為未來5年甚至20年的產業發展預作準備，強化研發與技術量能，讓在地產業鏈與學術資源無縫接軌。

清華大學副校長嚴大任說明，高雄校區將分階段推動，目前已完成進修一館整建與研究所招生，9月開學，未來規劃六大國家重點領域碩博士學程，包括半導體先進製造封測與創新材料、人工智慧、智慧製造、永續創新與綠色科技、永續領導與都市轉型、智慧機器人等，並持續推動產學與研教大樓建設。

台灣房屋根據實價登錄統計清華大學高雄校區周邊房價，2023年均價27.9萬元，今年均價已達30.9萬元，近3年有10%的漲幅。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，清華大學高雄校區緊鄰蓮池潭風景區，到台鐵左營站僅需5分鐘，而近年因台積電效應，帶動北高房市交易，房價也隨之攀升。

▲蓮池潭風景區周邊因具蓮池潭景觀，根據實登，2025年信用管制前，景觀宅成交價曾衝上62.4萬元。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智表示，蓮池潭風景區周邊因具蓮池潭景觀，首排景觀宅久無新案，近年銷售中新案僅「天湖」，根據實登，2025年信用管制前，成交價曾衝上62.4萬元，創區域新高，均價為58.5萬元。若無景觀，區域新案則落在4字頭。

因蓮池潭生活圈距離巨蛋、高鐵左營站、捷運生態園區站都不遠，屬於住宅區，陳揚智說：「區域以自住客為主，多為剛性需求購屋，因此房價不像前幾年巨蛋、高鐵商圈有投資客湧入，該區中古屋房價相對緩漲。」

他指出，屋齡10年內產品依社區指名度，單價約每坪37~42萬元；屋齡20年以上物件，單價約29萬元上下仍有機會入手。主流買盤則偏好含平面車位的3、4房產品，自住族群接受度高，也讓區域交易相對穩定。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」