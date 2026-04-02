年輕人只愛新房？他曝身邊「幾乎全買預售屋」：老房真的別碰

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

年輕人真的都只買新房？一名網友表示，自己是八年級生，身邊同齡的親朋好友「毫無例外」幾乎都買預售屋或5年內新成屋，從台中、雙北到桃園都有人買。他認為，未來老屋、新屋價差只會越拉越大，甚至連台北市也一樣，寧可買新北、桃園新房，也不想碰台北老屋，貼文一出引發熱議。

這名網友在PTT的home-sale板以「年輕人只買新房真的不是唬爛」為題發文，說他觀察到，同樣八年級的親朋好友，幾乎清一色選擇預售或5年內新成屋，「樣本數不多，大概有十幾位也足夠有參考性了。」他於是直呼，「老房真的別碰，年輕人完全看不上，以後老房新房價差只會越來越大。」

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貼文引發討論，就有人也點頭，「我80年次，買預售+1」、「慢慢繳貸款，成數高不用花大錢整修，老屋翻修搞不好屋價一半還無法貸款，誰買得起」、「中南部自住很多都只買新的」、「我周遭買老房的，真的都是有年紀的。」

不過也有人反駁，一名網友就說自己「一樣八年級」，但身邊多數買中古屋，只有少數碰預售，認為不能用年齡一刀切；也有人指出，關鍵其實是預算、地點與付款機制，像預售付款壓力較分散、成數相對好談，加上中古屋可能要翻修、貸款又不一定漂亮，才讓不少首購族更偏向新房。

也有網友回到現實面吐槽，未來房子一樣會變老，今天的新屋「明日也可能成為老屋」，如果年輕人永遠只買新，那接盤問題終究會回到自己身上，「如果一直有新房，現在的新屋確實會變老屋，然後沒人要。但現在的開工量，這波交屋潮後，未來新房稀缺，容忍度也只能提升。」