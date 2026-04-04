透天屋主列7優點：完勝電梯大樓　過來人曝1致命缺點

▲透天別墅，示意圖非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者葉國吏／綜合報導

買哪一種房型一直是爭論不斷的問題，近日有民眾在網路分享，自己住過各類房型後，最終選擇購入百坪透天，直言空間大就是王道，更詳列出七大優點，引起網友討論。不過也有網友抱持不同看法，甚至提出一個致命缺點。

這名屋主在PTT發文表示，雖然透天厝存在打掃費時、耗電量高以及蟲害等困擾，但「有天有地」的感覺無可取代。他強調，透天不僅能在後院種菜烤肉，停車更是方便，且土地價值完全不需與他人持分，即使建物老舊，土地依然非常值錢，是他毫不猶豫選擇透天的關鍵。

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▲電梯大樓，示意圖非本文事發地。（圖／記者陳筱惠攝）

爬樓梯成中年致命傷 電梯大樓收納垃圾包裹完勝

不過，許多網友對此持保留態度，認為隨著年齡增長，爬樓梯會變成沉重負擔。有人分享經驗指出，年輕時買透天覺得爽，但到了四十多歲發現膝關節開始退化，嚇得趕緊換回大樓。此外，生活機能與地段也是考量重點，多數透天建案較難位居精華鬧區，對雙薪家庭而言並不一定方便。

電梯大樓的支持者則點出，不必追垃圾車、有人代收包裹是現代人剛需。加上高樓層蚊蟲較少、清潔範圍集中，對於生活忙碌的小家庭更有吸引力。針對透天與大樓的選擇，多數民眾認為沒有絕對好壞，關鍵在於預算多寡與不同人生階段的居住需求，而非單一優點就能決定。