樂天女孩搬新家　遭鄰居控「走路聲太大」怒嗆：讓妳上報！她喊冤

「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）最近住進新買的房子，卻遇到令她很頭痛的事情，多次遭樓下鄰居指控半夜敲打、走路太大聲，甚至還威脅她「我會讓妳上報」。她無奈表示，當時人在家看電視，卻也聽見巨大聲響，原以為是樓上傳來，沒想到對方竟認定是她所為，「我該怎麼辦？他覺得煩，而我也很困擾」。

琳妲（林羿禎）在臉書發文，住進新家不到半年，樓下鄰居多次反映她在家中敲東西、走路太大聲、半夜擾民。鄰居在琳妲家門口錄音，指控她製造噪音，但當時自己正在看電視，也有聽到聲響，原以為是樓上傳來，所以沒有多想。她無奈表示，「我甚至請她直接進來我家看，我到底在敲什麼？但她拒絕了。」

琳妲坦言，平時工作時間長、常常深夜才返家，回到家只想休息，不可能刻意製造聲響，更不會故意「走很大聲」。她也強調，自己其實不常待在家中，且過去在舊家住了31年，從未被鄰居反映腳步聲問題，「新家我還特地做了抗噪地板，就是希望不要影響到鄰居」。

至於家中飼養的狗狗，琳妲也承認偶爾會叫，這部分正在努力改善，「但聲音問題有時候真的很難完全掌控，就像你的小孩哭聲一樣。」

琳妲指出，當天鄰居情緒相當激動，甚至在門外大聲叫喊，她禮貌請對方降低音量，沒想到卻被反嗆「擾民的是你啦，每天在吵」，還放話「我會讓妳上報的，等著看」。面對鄰居的指控，琳妲很困擾，也不知該如何處理，「誰可以教我怎麼辦呢？難道我才剛買的家，以後都不能正常走路嗎？」

貼文曝光，網友留言建議，「請他自己去找是哪間」、「水泥聲音傳達會有共振效應，有時候敲打聲不一定是正上方或是正下方，斜對角的戶也會物體震動傳達」、「真的千金難買好鄰居，這有可能是水錘現象」、「大樓都有共振，可能是斜上方或是上上戶，可以請她去了解一下」、「之前有遇到這樣的情況，我都是直接錄起來，直接對證，找出問題跟真正發出聲音的證據跟位置」。