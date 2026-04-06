年薪200萬！工程師怨「收入都進房東口袋」　網勸：打不過就加入

▲竹科工程師抱怨，努力工作都在「幫房東累積資產」。（示意圖／取自pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

竹科工程師是高薪族群，近幾年不但帶動了新竹一帶的房價，連租屋市場也跟著漲不停。就有一名竹科工程師抱怨，表示之前認為年薪200萬這輩子應該不用愁了，但實際工作後發現，新竹房租高，一間小套房月租就至少1萬5，讓他無奈嘆「努力工作是幫房東累積資產」。貼文引發網友熱議，不少人建議原PO買房，「打不過就加入啊，自己當房東」。

該名網友在Dcard以「工程師的高收入，到底進了誰的口袋？」為題發文，表示自己剛進科技業時，曾天真以為年薪200萬「這輩子應該不用愁了」，結果工作幾年後才發現，高薪的最大受益者根本不是自己，而是「房東」。

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他指出，工程師以高工時、高壓力、需要on call、頻繁開會和各種修改等多方努力才換來高薪，但新竹一間小套房月租動輒1萬5起跳，扣掉租金、生活費和各種稅之後，實際留在自己手上的錢恐怕所剩不多。

原PO表示，即使努力幾年，存到頭期款打算買房，以為終於要「上岸」了，卻發現房價的漲幅比你的薪資成長還高，讓他感嘆「你跑，地主也在跑，而且他跑得比你快」。像竹科、內湖、南港附近的房子為什麼貴？因為有高薪工程師在那裡工作，工程師的高薪，某種程度上只是把地產的價值撐得更高而已。

他坦言，自己有時不免問自己「這樣的高工時高壓力，到底是在累積資產，還是只是在幫別人的資產增值？」也感嘆努力大半輩子，「只是在幫別人的資產增值」，並詢問網友們的意見。

貼文一出引發許多網友共鳴，「工程師都是血汗換錢，你可以看看那些一堆房子一堆土地躺著賺錢的才是爽」、「當房東才發現，真的是年輕人努力打工，房東直接爽當吸血蟲」、「房價就是變相榨取下一代的產值自己還能不勞而獲」。

也有網友建議若無法改變大環境，就要設法找到對自己有利的做法，「打不過就加入，不論如何頭期先存夠再說」、「打不過就加入啊，自己當房東」、「兩種選擇：1. 打不贏就加入、2. 降維打擊，搬去次級城鄉」。

不過也有網友認為房租不一定會到這麼高，「沒認真找吧，上個月找房看了30間8000以下套房，園區附近，條件也不差，一萬五是專找高價的嗎」、「年薪200多萬扣掉生活費還有房租，明明就可以存下很多錢」、「年薪200萬，扣掉你說的房租1萬多，剩下買房根本綽綽有餘好嗎⋯ 抱怨這麼多，還不如想想買房，或怎麼理財去增加被動收入」。