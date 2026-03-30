舊金山「藍房子」揭密！一首歌把房子變地標　法國人必訪朝聖地

▲藍房子位在卡斯楚區第18街3841號，且幾乎每天都能看到來自法國的遊客來這裡拍照 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

如果在舊金山卡斯楚區街頭看到一群法國遊客對著一棟藍色房子猛拍照，千萬別覺得奇怪，因為這棟建築對法國人來說具有特殊的意義。這一切都要歸功於法國創作歌手的經典名曲《舊金山》，這首歌廣為傳唱，也讓這棟藍屋成為法國人來到灣區的必訪景點。

法國人朝聖地 藏身舊金山的藍房子



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KQED電視台報導，女子沃克（Helen Walker）在舊金山灣區生活長達數十年，當女兒的朋友遠從法國來拜訪時，聽見對方提及「我走之前一定要去看看那間藍房子」之後，感到相當困惑，因為超愛去法國、學法語12年的她從來沒聽說過有什麼藍房子。

原來對方口中的藍房子位在卡斯楚區第18街3841號，且幾乎每天都能看到來自法國的遊客來這裡拍照。因為這裡正是法國創作歌手福雷斯蒂耶（Maxime Le Forestier）名曲《舊金山》的靈感來源，收錄這首歌的專輯銷量超過百萬張，如今舊金山這首歌早已成為經典，至今仍廣為人知。

一首歌 讓房子變成地標



這首歌的歌詞提及一棟背靠山坡的藍色房子，走上前卻懶得敲門，因為住在這裡的人已經把鑰匙扔了。這情境完美呈現歌手福雷斯蒂耶1971年到訪時的真實生活，當時這棟房子是住著年輕LGBTQ藝術家與社運人士的嬉皮式公社，眾人天天下午5點準時坐在地板上共進晚餐，而短暫住在這裡的福雷斯蒂耶就把隨性自由的公社生活寫進歌詞。

當時的住戶波利札托（Phil Polizatto）回憶，這群人過著共享生活，反資本主義、沉迷吸毒性愛，「我們就是一群怪胎，擠在這棟（藍色）大房子一起住」。

福雷斯蒂耶在這裡住了數周後離開，時隔約1年，這裡的人收到他的專輯，隨手把專輯放上書架，直到好幾個月後才發現，那首紅遍法國的歌曲主角居然就是他們。

重新刷上藍漆 找回記憶



隨著公社在1970年代中期結束，這棟房子的故事逐漸被世人遺忘，外牆一度被漆成綠色，直到2010年，在記者的挖掘與法國駐舊金山領事館的推動下，屋主才同意把房屋外牆重新漆回藍色。